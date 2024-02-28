Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi - Son Dakika
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Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası\'nda yarı finale yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor, konuk ettiği RAMS Başakşehir'i 1-0 yenerek yarı finale yükseldi.

28.02.2024 19:33
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- Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 1- RAMS Başakşehir: 0 (Maç sonucu)

TRABZON - Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakasında Trabzonspor, sahasında RAMS Başakşehir'i 1-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

56. dakikada Umut Güneş'in pasında topla ceza sahası içine giren Visca'nın sağ çaprazdan düzgün vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Deniz Dilmen'in sağından ağlarla buluştu. 1-0

87.dakikada Opoku'nun uzak mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Hakemler: Kadir Sağlam, Serkan Olguncan, Serkan Çimen

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Meunier, Mendy, Denswill, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Umut Güneş (Kerem Şen dk. 81), Bardhi, Visca (Fountas dk. 82), Trezeguet (Pepe dk. 77), Onuachu (Enis Destan dk. 68)

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Rayyan Baniya, Umut Bozok, Göktan Gürpüz, Mehmet Can Aydın, Arif Boşluk,

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

RAMS Başakşehir FK: Deniz Dilmen, Emirhan İlkhan, Yağız Dilek, Opoku, Lima, Josef (Dubois dk. 82), Mehdi Abeid (Berkay Özcan dk. 62), Kemen, Figueiredo (Pereira dk. 63), Serdar Gürler (Deniz Türüç dk.63), Keny (Piatek dk. 71)

Yedekler: Volkan Babacan, Aleksic, Efe Arda Koyuncu, Berkay Aydoğmuş, Batuhan Çelik

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Gol: Visca (dk. 56) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Bardhi (Trabzonspor), Josef (RAMS Başakşehir)

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi - Son Dakika
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