Ziraat Türkiye Kupası Grup Müsabakaları Kura Çekimi Gerçekleşti - Son Dakika
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Ziraat Türkiye Kupası Grup Müsabakaları Kura Çekimi Gerçekleşti

Ziraat Türkiye Kupası Grup Müsabakaları Kura Çekimi Gerçekleşti

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup müsabakalarının kura çekimi, TFF Hasan Doğan Tesisleri'nde yapıldı. Farklı liglerden takımların yer aldığı kura sonrası, kulüp yetkililerinin umut dolu açıklamaları dikkat çekti.

20.12.2024 16:20  Güncelleme: 16:27
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Ziraat Türkiye Kupası'nda grup müsabakalarının kura çekimi bugün saat 14.30'da kulüp yetkililerinin katılımı ile TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleşti. Kura çekiminin ardından TFF Yönetim Kurulu Üyesi Adem Doğulu, Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Gözde Atasoy, Erzurumspor Başkanı Ahmet Dal, Fatih Karagümrük Başkan Yardımcısı Muhammet Ali Bahar ve Kocaelispor Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Dönmez açıklamalarda bulundu.

ADEM DOĞULU: BÜTÜN TAKIMLARA HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM

Kura çekimini değerlendiren TFF Yönetim Kurulu Üyesi Adem Doğulu, "Kurada takımlarımızı 4 grup halinde ayırdık. Buraya kadar BAL Ligi, 3'üncü Lig, 2'nci Lig, 1'inci Lig ve Süper Lig'den takımlarla geldik. Bu da kupamızın heyecanını bize yansıttı. Bugünkü formatta da farklı bir statüde ilerledik. Bütün takımlara hayırlı olmasını diliyorum" sözlerini kullandı.

GÖZDE ATASOY: SPORTİF BAŞARIYA İHTİYACIMIZ OLDUĞU BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ

Trabzonspor'un sportif başarıya ihtiyacı olduğu bir dönemden geçtiğini söyleyen Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Gözde Atasoy, "İlk olarak Trabzonspor çıktı ve Trabzonspor adına bu kurayı ben çektim. 2 maçı evimizde oynayacak olmak çok kıymetli. Sportif başarıya ihtiyacımız olduğu bir dönemden geçiyoruz. Taraftarımızın sahada başarıya görmeye oldukça aç ve hevesli olduğu bir dönemden geçiyoruz. Bu kurayı ben güzel şeylerin başlangıcı olarak değerlendirmek istiyorum. Maça doyacağımız bir kupa olacak" ifadelerini kullandı.

AHMET DAL: TÜRKİYE KUPASI'NIN HAK ETTİĞİ DEĞERİ GÖRMEDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM

Türkiye Kupası'nın hak ettiği değeri görmediğini düşündüğünü aktaran Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, "Türkiye Kupası'nda gruplara katılan tüm takımlara başarılar diliyorum. Bu sene farklı bir format uygulanıyor. 1'inci Lig'de mücadele eden bir takımız. Oldukça zor 2 yıl yaşadık. 2 tur atlayarak gruplara kaldık. Türkiye Kupası'nın hak ettiği değeri görmediğini ve bunun için herkese çok iş düştüğünü düşünüyorum" sözlerini sarf etti.

Ligdeki hedeflerin bahseden başkan Ahmet Dal, "Bu seneki hedefimiz takımın ligde kalması. İyi bir takımımız ve ekibimiz var. Oyuncularımız ligi iyi bir yerde bitirecekler. Ligde kalmayı garantiledikten sonra o hedef kendiliğinden gelecektir. Süper Lig kolay bir yer değil. Hakem konusunu çok konuşuyoruz. Biraz daha futbolun kalitesinin arttığı, Anadolu takımlarının kendi alt yapısından yetiştirdiği oyuncularla yarışabildiğinde kıymeti oluyor. Para harcayıp sonra transfer yasaklarıyla uğraşıyoruz" dedi.

MUHAMMET ALİ BAHAR: HERKESE BAŞARILAR DİLİYORUM

Kupada yer alan takımlara başarı dileyen Fatih Karagümrük Başkan Yardımcısı Muhammet Ali Bahar ise, "Türkiye Kupası renkli bir atmosfer getiriyor. Yeni formatta tüm takımlara başarılar diliyoruz. Tabii yeni format. Alanyaspor, Çaykur Rizespor, İskenderunspor. Hepsi birbirinden değerli takımlar. Herkese başarılar diliyorum" dedi.

'FATİH KARAGÜMRÜK LİGDEN DÜŞMEDİ, DÜŞÜRÜLDÜ'

Geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük'ün haksız şekilde ligden düşürüldüğünü söyleyen Muhammet Ali Bahar, "Fatih Karagümrük geçtiğimiz sezon ligden düşmedi, düşürüldü. Bunu birkaç kez daha vurgulamıştık. Bir grup insan geçen sezon gerek hakemlerle, gerek operasyon yöntemleriyle Fatih Karagümrük'e operasyon çekerek Süper Lig'den alıp alt lige atmış oldular. Biz de ilk seçimde o arkadaşları göndermiş olduk. Kendimize yakışır bir şekilde kadro kurarak Süper Lig'e çıkmak için mücadele veriyoruz. Bunun yanında Ziraat Türkiye Kupası'nda da elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

ORHAN DÖNMEZ: ŞANSLI BİR KURA ÇEKTİĞİMİZE İNANIYORUM

Kocaelispor Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Dönmez de, "Şanslı bir kura çektiğimize inanıyorum. Hedefimiz çeyrek final. Biz 2'nci ligdeyken 3 sefer yarı final oynadık. Bu lig de 2'nci lig sayıldığı için 2'nci ligden final oynayan takım yoktu. İnşallah bu sene finali biz oynarız" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası Grup Müsabakaları Kura Çekimi Gerçekleşti - Son Dakika

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