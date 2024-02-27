Ziraat Türkiye Kupası: MKE Ankaragücü 3-0 Fenerbahçe - Son Dakika
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Ziraat Türkiye Kupası: MKE Ankaragücü 3-0 Fenerbahçe

Ziraat Türkiye Kupası: MKE Ankaragücü 3-0 Fenerbahçe

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final mücadelesinde MKE Ankaragücü, konuk ettiği Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Morutan, Chatzigiovanis ve Rodrigues'in attığı gollerle Ankaragücü galibiyete ulaştı.

27.02.2024 23:25  Güncelleme: 23:27
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- Ziraat Türkiye Kupası: MKE Ankaragücü: 3 - Fenerbahçe: 0 (Maç sonucu)

ANKARA - Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final mücadelesinde MKE Ankaragücü, konuk ettiği Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

59. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun kaleci İrfan Can'a verdiği zayıf pasta araya giren Morutan'ın ceza sahası içerisinde yaptığı vuruşu son anda kaleci kurtardı.

60. dakikada ceza saha çizgisinin üzerinde Batshuayi'nin verdiği pasla topla buluşan Serdar Dursun'un şutunda meşin yuvarlak direk dibinden dışarı çıktı.

69. dakikada Chatzigiovanis'in kullandığı serbest vuruş sonrası ceza sahası içerisinde topa yükselen Mert Çetin'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. Gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

77. dakikada sol kanattan kullanılan serbest vuruş sonrası ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde kafa vuruşu yapan Bonucci'nin şutu kaleci Ertaç'ta kaldı.

86. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Macheda'nın içeriye çevirdiği topta Rodrigues'in şutu sonrası meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Ofsayt nedeniyle iptal edilen gol, VAR'da incelenerek gol kararı verildi. 3-0

Hakemler: Bahattin Şimşek, Deniz Caner Özeral, Osman Gökhan Bilir

MKE Ankaragücü: Ertaç Özbir, Kitsiou, Radakovic (Atakan Çankaya dk. 46), Mert Çetin, Mujakic, Tolga Ciğerci, Kaan Güneren, Morutan (Bassogog dk. 76), Saponara (Pedrinho dk. 66), Chatzigiovanis (Rodrigues dk. 82), Ali Sowe (Macheda dk. 67)

Yedekler: Bahadır Güngördü, Flips, Arda Ünyay, Cephas, Kazımcan Karataş

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel (Ferdi Kadıoğlu dk. 46), Serdar Aziz, Bonucci, Mert Müldür, Krunic (İsmail Yüksek dk. 46), Zajc (Serdar Dursun dk. 46), Cengiz Ünder (Oosterwolde dk. 77), Szymanski (Mert Hakan Yandaş dk. 65), Dusan Tadic, Batshuayi

Yedekler: Livakovic, Djiku, Dzeko, Becao, Efekan Karayazı

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Goller: Morutan (dk. 10), Chatzigiovanis (dk. 33), Rodrigues (dk. 86) (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Morutan, Pedrinho (MKE Ankaragücü) İsmail Yüksek, Mert Müldür, Oosterwolde (Fenerbahçe)

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası: MKE Ankaragücü 3-0 Fenerbahçe - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ziraat Türkiye Kupası: MKE Ankaragücü 3-0 Fenerbahçe - Son Dakika
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