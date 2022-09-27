Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci eleme turu, oynanan 6 müsabakayla başladı.
Tek maç eleme usulüne göre oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
İnegölspor-BC Group Ağrı 1970: 1-1 (1-2 Uzatmalarda)
Ankaraspor- Kepez Belediyespor: 5-2
Criptoswaps Zonguldak Kömürspor- Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 0-1
Somaspor- Efeler 09: 1-1 (2-2 Uzatmalarda) (4-5 Penaltılarda)
Kocaelispor- Ayvalıkgücü Belediyespor: 1-4
Baynet İnşaat Balıkesirspor-Hacettepe 1945: 1-1 (2-1 Uzatmalarda)
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