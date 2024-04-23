Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı! Ankaragücü - Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu

Spor

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Eryaman Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak ve Ümit Öztürk'ün düdük çalacağı karşılaşma, ATV ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. İki takım arasındaki rövanş maçı ise 7 Mayı Salı günü Dolmabahçe'de oynanacak.

BEŞİKTAŞ, YARI FİNALE NASIL GELDİ?

Ziraat Türkiye Kupası serüvenine 5. turda başlayan siyah-beyazlılar, Eyüpspor, Antalyaspor, Konyaspor gibi rakipleri geride bırakarak adını yarı finale yazdırdı.

ANKARAGÜCÜ'NÜN KUPA SERÜVENİ

MKE Ankaragücü, 3. turdan itibaren mücadele ettiği Ziraat Türkiye Kupası'nda sırasıyla Malatya Arguvanspor (2-0), İskenderunspor (3-1), Çaykur Rizespor (3-1), Anagold 24Erzincanspor (5-1) ve Fenerbahçe'yi (3-0) eleyerek yarı finale yükseldi.

İLK 11'LER

MKE Ankaragücü: Bahadır, Kitsiou, Radakovic, Mujakic, Atakan, Flips, Tolga, Efkan, Morutan, Bassogog, Ali Sowe.

Beşiktaş: Mert, Svensson, Necip, Worrall, Umut, Al Musrati, Muçi, Gedson, Rashica, Ghezzal, Muleka.