Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor 0 - RAMS Başakşehir FK 0 (İlk yarı) - Son Dakika
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Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor 0 - RAMS Başakşehir FK 0 (İlk yarı)

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakasında sahasında Başakşehir ile karşılaşıyor. İlk yarı golsüz beraberlikle sonuçlandı. Maçta birçok gol pozisyonu yaşandı ancak takımlar gol bulamadı.

28.02.2024 19:12  Güncelleme: 19:15
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- Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 0 - RAMS Başakşehir FK: 0 (İlk yarı)

TRABZON - Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakasında Trabzonspor, sahasında Başakşehir ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada Mendy'nin ceza sahası içinden vuruşunda kaleci Deniz Dilmen meşin yuvarlağı kornere çeldi.

6. dakikada sol taraftan Onuachu'nun yerden pasında ceza sahası içinde Bardhi'nin vuruşunda kaleci Deniz Dilmen meşin yuvarlağı kornere çıkardı.

21. dakikada Trezeguet'in uzak mesafeden vuruşunda kaleci Deniz Dilmen meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

34. dakikada Umut Güneş'in sol taraftan ortasında savunma oyuncuları arasından yükselen Onuachu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Deniz Dilmen'in solundan kornere çıktı.

Hakemler: Kadir Sağlam, Serkan Olguncan, Serkan Çimen

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Meunier, Mendy, Denswill, Eren Elmalı. Berat Özdemir, Umut Güneş, Bardhi, Vısca, Trezeguet, Onuachu

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Rayyan Baniya, Umut Bozok, Fountas, Kerem Şen, Pepe, Göktan Gürpüz, Mehmet Can Aydın, Arif Boşluk, Eniz Destan

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

RAMS Başakşehir FK: Deniz Dilmen, Emirhan İlkhan, Yağuz Dilek, Opoku, Lima, Josef, Mehdi Abeid, Kemen, Figueiredo, Serdar Gürler, Keny

Yedekler: Volkan Babacan, Aleksiç, Piatek, Berkay Özcan, Pepeira, Dubois, Deniz Türüç, Efe Arda Koyuncu, Berkay Aydoğmuş, Batuhan Çelik

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Sarı kartlar: Bardhi (Trabzonspor), Josef (RAMS Başakşehir)

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor 0 - RAMS Başakşehir FK 0 (İlk yarı) - Son Dakika
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