Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarının hakemleri açıklandı - Son Dakika
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Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarının hakemleri açıklandı

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Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı. Beşiktaş-MKE Ankaragücü maçını Ümit Öztürk, Trabzonspor-Fatih Karagümrük karşılaşmasını ise Ali Şansalan yönetecek.

22.04.2024 16:45  Güncelleme: 16:51
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Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı yaşanıyor. MKE Ankaragücü- Beşiktaş ve Trabzonspor- Fatih Karagümrük karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

BEŞİKTAŞ-ANKARAGÜCÜ MAÇINDA ÜMİT ÖZTÜRK GÖREV YAPACAK

3 Nisan Salı günü saat 20.30'da Beşiktaş'ın MKE Ankaragücü'nü konuk edeceği Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşmasını Ümit Öztürk yönetecek.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarının hakemleri açıklandı

TRABZONSPOR-KARAGÜMRÜK MAÇINDA DÜDÜK ALİ ŞANSALAN'DA

24 Nisan Çarşmaba günü saat 20.30'da Trabzonspor'un Fatih Karagümrük'ü ağırlayacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final müsabakasında ise Ali Şansalan düdük çalacak.

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Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarının hakemleri açıklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarının hakemleri açıklandı - Son Dakika
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