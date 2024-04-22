Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı yaşanıyor. MKE Ankaragücü- Beşiktaş ve Trabzonspor- Fatih Karagümrük karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler belli oldu.
3 Nisan Salı günü saat 20.30'da Beşiktaş'ın MKE Ankaragücü'nü konuk edeceği Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşmasını Ümit Öztürk yönetecek.
24 Nisan Çarşmaba günü saat 20.30'da Trabzonspor'un Fatih Karagümrük'ü ağırlayacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final müsabakasında ise Ali Şansalan düdük çalacak.
Son Dakika › Spor › Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarının hakemleri açıklandı - Son Dakika
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