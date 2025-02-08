Spor

Sivasspor ile Beşiktaş arasında oynanan maçın 38. dakikasında takım arkadaşı ile çarpıştıktan sonra kısa süreli baygınlık geçirip ambulansla Medicana Sivas Hastanesi'ne kaldırılan Ziya Erdal, taburcu oldu.

Medicana Hastanesi'nde doktor tarafından yapılan muayenenin ardından deneyimli futbolcu Ziya Erdal, taburcu edildi. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Erdal'ın, birkaç gün dinlendikten sonra takımla çalışmalara yeniden başlayabileceği bildirildi. - SİVAS