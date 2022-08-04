Millevekili Özkan: "El ile futbol topu dikimi hem istihdam hem de Kula'nın tanıtımına katkı sağlıyor"

Ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Kula'ya gelen AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, beraberindeki heyet ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Kula'ya kazandırılan Spor Kompleksi ile yine bakanlık tarafından projesi sürdürülen el ile futbol topu dikim atölyesini inceledi.

Bir dizi ziyaret ve incelemeler için Kula'ya gelen AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, beraberindeki Kula Kaymakamı Kemal Duru, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, Gençlik ve Spor Kula İlçe Müdürü Rahmet Özgan ve partililerle birlikte yapımında sona yaklaşılan Gençlik Kampı'nı incelemesinin ardından bakanlık tarafından Kula'ya kazandırılan ve açılan onlarca kursla binlerce gence ev sahipliği yapan Kula Spor Kompleksi'nde incelemelerde bulundu. Görevli personeller ile sohbet etmesinin ardından komplekste incelemelerde bulunan Milletvekili Özkan, daha sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Zafer Kalkınma Ajansı ile paydaş olarak projesi sürdürülen el ile futbol topu dikim atölyesini de ziyaret etti. Elleriyle futbol topu diken kadınlarla sohbet eden Milletvekili Özkan, Kula'dan dünyaya pazarlanması hedeflenen el dikimi futbol toplarının hem onlarca aileye istihdam sağladığını, hem de Bakan Kasapoğlu'nun memleketine yakışır bir hizmet olduğunu söyledi. Gün geçtikçe gelişen teknolojiye uyum sağlamakla dünya pazarına Kula'dan futbol toplarının ihraç edilmesiyle Kula'nın da tanıtımına katkı sağlanacağını kaydeden Milletvekili Özkan, projede emeği geçenlere teşekkür ederek çalışan kadınlara çalışmalarında başarılar diledi. - MANİSA