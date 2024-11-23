Ziyech, bomboş kaleye gol atamadı - Son Dakika
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Spor

Ziyech, bomboş kaleye gol atamadı

Ziyech, bomboş kaleye gol atamadı

Galatasaray'ın Bodrum FK'ya konuk olduğu maçta çok konuşulacak bir pozisyon yaşandı. Sarı-kırmızılılarda oyuna sonradan giren Ziyech, Osimhen'in pasında bomboş kaleye golü atamadı.

23.11.2024 20:43
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Bodrum FK ile deplasmanda karşılaştı. Karşılaşmanın ikinci yarısında akılalmaz bir pozisyon yaşandı.

ZIYECH BOŞ KALEYE ATAMADI

Müsabakanın 63. dakikasında Yunus Akgün'ün yerine oyuna giren Hakim Ziyech, yalnızca 3 dakika sonra net bir gol fırsatından yararlanamadı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Osimhen, yanında müsait durumda bulunan Ziyech'e pas verdi. Bomboş kaleyi karşısında gören Faslı futbolcu, topu üsten auta attı.

İşte o pozisyon;

Ziyech, bomboş kaleye gol atamadı
GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS
Ziyech, bomboş kaleye gol atamadı
GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS
Ziyech, bomboş kaleye gol atamadı
GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS
Ziyech, bomboş kaleye gol atamadı
GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS
Ziyech, bomboş kaleye gol atamadı
GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

Victor Osimhen, Hakim Ziyech, Galatasaray, Bodrum, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ziyech, bomboş kaleye gol atamadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Çelikk:
    Olur böyle şeyler 20 12 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    OKAN BURUK OKUMA YAZMA BİLMEYEN İLKOKUL BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİSİ GIBI OYUNU OKUYAMIYOR, ZIYECH TAKIMI APAÇIK SATIYOR GÖREMİYOR. 5 2 Yanıtla
  • İskender Cengiz:
    Bu adamın oynamaya niyeti yok. Kendi ülkesinin teknik direktörü bile takıma almıyor, bizde takıma giriyor, gitmek istediği çok belli, takımı sabote etmeden en kısa sürede gönderin bu suratsız adamı 0 0 Yanıtla
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