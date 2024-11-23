Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Bodrum FK ile deplasmanda karşılaştı. Karşılaşmanın ikinci yarısında akılalmaz bir pozisyon yaşandı.
Müsabakanın 63. dakikasında Yunus Akgün'ün yerine oyuna giren Hakim Ziyech, yalnızca 3 dakika sonra net bir gol fırsatından yararlanamadı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Osimhen, yanında müsait durumda bulunan Ziyech'e pas verdi. Bomboş kaleyi karşısında gören Faslı futbolcu, topu üsten auta attı.
İşte o pozisyon;
Son Dakika › Spor › Ziyech, bomboş kaleye gol atamadı - Son Dakika
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