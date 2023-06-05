Herkesi hüngür hüngür ağlattı! Zlatan Ibrahimovic gözyaşları içinde futbolu bıraktı - Son Dakika
Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Herkesi hüngür hüngür ağlattı! Zlatan Ibrahimovic gözyaşları içinde futbolu bıraktı

05.06.2023 10:24

Serie A ekibi Milan'da forma giyen dünyaca ünlü golcü Zlatan Ibrahimovic, futbolculuk kariyerine noktayı koydu. İsveçli golcü için Hellas Verona maçı öncesi San Siro'da özel koreografi hazırlanırken, Milan taraftarları ve takım arkadaşları, İbrahimovic'i uzun süre ayakta alkışladı. 41 yaşındaki futbolcu, tribünler ve takım arkadaşları o anlarda gözyaşlarını tutamadı.

Serie A ekibi Milan'da forma giyen dünyaca ünlü golcü Zlatan Ibrahimovic, aktif futbolculuk kariyerini noktaladığını açıkladı.

ALKIŞLARLA ÇAĞRILDI

Milan'ın Serie A'da 2022-2023 sezonunun 38'inci ve son haftasında Hellas Verona'yı San Siro'da ağırladığı ve 3-1 yendiği maçın ardından, takımdan ayrılacak olan emektar golcü Ibrahimovic için özel bir tören düzenlendi. Karşılaşma öncesi kırmızı-siyahlı taraftarların özel koreografi şov yaptığı Ibrahimovic, maçın ardından takım arkadaşları, teknik heyet ve taraftarların alkışları arasında saha ortasına geldi.

"FUTBOLA VEDA ETME ZAMANI GELDİ"

Gözyaşlarına hakim olamadığı görülen Ibrahimovic, aktif futbolculuk kariyerini sonlandırdığını açıkladı. Ibrahimovic, "Burada birçok anım ve birçok duygu dolu anlarım var. Her zaman Milan taraftarı olacağım. Milan'a değil ama futbola veda etme zamanı geldi." dedi. Milan taraftarları, takım arkadaşları ve teknik heyet, golcü oyuncuyu uzun süre ayakta alkışladı. Ibrahimovic'e 11 numaralı ve takım arkadaşlarının imzaladığı forma hediye edildi.

IBRAHIMOVIC'İN KARİYERİ

Milan'da ilki 2010-2012 dönemi, ikincisi de 2020-2023 arasında olmak üzere iki farklı dönemde forma giyen Ibrahimovic, kırmızı siyahlıların 2010-11 ve 2021-2022 sezonlarında kazandığı son iki lig şampiyonluğunda attığı gollerle önemli rol oynamıştı. Milan formasıyla toplamda 163 maça çıkan ve 93 gol atan Ibrahimovic, sakatlıklar sebebiyle bu sezon sadece 4 maça çıkabilmiş ve 1 gol atabilmişti. Ibrahimovic, profesyonel futbolculuk kariyerinde 988 maçta 573 gole imzasını koyarken, pek çok kez de yılın futbolcusu ödülünü kazandı.

Kariyerinde sırasıyla Malmö, Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, Milan, Paris Saint Germain, Manchester United, LA Galaxy ve tekrar Milan forması giyen Ibrahimovic pek çok şampiyonluk ve kupa sevinci yaşadı. Ibrahimovic'in kariyerinde; 5 İtalya Serie A, 4 Fransa Ligue 1, 2 Hollanda Ligi, 1 İspanya La Liga, 1 UEFA Avrupa Ligi, 1 Avrupa Süper Kupası, 1 FIFA Dünya Kulüpler Kupası şampiyonluklarının yanı sıra 2 Fransa Kupası, 1 Hollanda Kupası, 3 İtalya Süper Kupası, 2 İspanya Süper Kupası, 1 İngiltere Lig Kupası ve 1 Hollanda Süper Kupası gibi önemli başarılar bulunuyor.

Ibrahımovic'in vedasından kareler:

Herkesi hüngür hüngür ağlattı! Zlatan Ibrahimovic gözyaşları için futbolu bıraktı
YORUMLAR
500
Büyük bir hayali daha var! 41 yaşındaki Ibrahimovic, futbola devam etme kararı aldı Büyük bir hayali daha var! 41 yaşındaki Ibrahimovic, futbola devam etme kararı aldı

Zlatan Ibrahimovic, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Herkesi hüngür hüngür ağlattı! Zlatan Ibrahimovic gözyaşları içinde futbolu bıraktı - Son Dakika


Son Dakika
11:09 Kocası ve kardeşinin sarmaş dolaş dansı tepki çekti! Dilan Polat küfrederek cevap verdi
11:08 Hakan Fidan, Dışişleri Bakanlığı görevini devraldı
11:08 Alparslan Bayraktar, Enerji Bakanlığı görevini devraldı
10:56 Kocası ve kardeşinin sarmaş dolaş dansı tepki çekti! Dilan Polat küfrederek cevap verdi
10:56 Herkes merak ediyordu! Görevi devralan Hakan Fidan'ın sesi ilk kez duyuldu
10:55 Görevi devralan yeni Enerji Bakanı Bayraktar anne ve babasına teşekkür ederken boğazı düğümlendi
10:52 Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında ekrana getirdiği hologram aslan dalga konusu oldu
10:42 Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında ekrana getirilen hologram aslan dalga konusu oldu
10:44 Son Dakika: Dışişleri'nde devir teslim! Hakan Fidan, Mevlüt Çavuşoğlu'ndan görevi devraldı
10:36 Son Dakika: Dışişleri'nde devir teslim! Hakan Fidan görevi devraldı, işte ilk sözleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2023 11:20:36. #1.13#
SON DAKİKA: Herkesi hüngür hüngür ağlattı! Zlatan Ibrahimovic gözyaşları içinde futbolu bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement