Zonguldak Alaplı\'da Kurumlar Arası Halı Saha Futbol Turnuvası Başlıyor

Spor

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde düzenlenen kurumlar arası halı saha futbol turnuvasının ilk vuruşu Zonguldaklı ünlü futbolcu Ergün Penbe'nin vuruşuyla başlayacak.

Alaplı adliye binasında yapılan kura çekimine, turnuva komitesi ve turnuvada yer alacak kurumların temsilcileri katıldı. Turnuva tüzüğü ile ilgili detaylı bilgilerin verildiği ve kurum temsilcileriyle fikir alışverişinde bulunulduğu toplantının ardından kura çekimine geçildi. 12 kurumun temsilcisi kuralarını çekerek gruplarını belirledi.

12 takımın katıldığı turnuva 3 Haziran günü başlayacak ve 26 Temmuz günü yapılacak olan final maçıyla son bulacak. Turnuvanın, mücadele ruhunun yanında kurumlar arasında dostluk, birlik ve beraberliğin sağlanmasında büyük katkı sunduğuna dikkat çeken turnuvanın komite başkanı olan Vahit Durgut, "Alaplı Adliyesi olarak kurumlar arasındaki birlik ve beraberliği daha da birleştirmek adına Cumhuriyet Başsavcımızın girişimleriyle böyle bir organizasyonu yapmaya karar verdik. Turnuvamızın açılışını Zonguldaklı ünlü futbolcumuz Ergün Penbe yapacak. Tüm Alaplı ve bölge halkını turnuvaları izlemeye davet ediyoruz. Maçlar her akşam 18.'00'dan sonra Cuma ve hafta sonları hariç oynanacaktır. Her akşam toplam da 3 maç oynatacağız. Turnuvaya katılım sağlayan takımlar ise; Kaymakamlık, Belediye, Adliye, Meslek Yüksek Okulu, Müftülük, Kent Konseyi, banka, avukatlar, İlçe Milli Eğitim, Emniyet, Orman İşletme, İlçe Sağlık olmak üzere toplam 12 takımdan oluşmaktadır. Turnuvaya katılan tüm kurumlara başarılar diliyorum" dedi. - ZONGULDAK