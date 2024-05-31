Zonguldak Alaplı'da Kurumlar Arası Halı Saha Futbol Turnuvası Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Zonguldak Alaplı'da Kurumlar Arası Halı Saha Futbol Turnuvası Başlıyor

Zonguldak Alaplı\'da Kurumlar Arası Halı Saha Futbol Turnuvası Başlıyor

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde düzenlenen kurumlar arası halı saha futbol turnuvası, ünlü futbolcu Ergün Penbe'nin vuruşuyla başlayacak. Turnuva, 12 takımın katılımıyla gerçekleşecek ve 26 Temmuz'da final maçıyla sona erecek.

31.05.2024 10:52  Güncelleme: 10:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde düzenlenen kurumlar arası halı saha futbol turnuvasının ilk vuruşu Zonguldaklı ünlü futbolcu Ergün Penbe'nin vuruşuyla başlayacak.

Alaplı adliye binasında yapılan kura çekimine, turnuva komitesi ve turnuvada yer alacak kurumların temsilcileri katıldı. Turnuva tüzüğü ile ilgili detaylı bilgilerin verildiği ve kurum temsilcileriyle fikir alışverişinde bulunulduğu toplantının ardından kura çekimine geçildi. 12 kurumun temsilcisi kuralarını çekerek gruplarını belirledi.

12 takımın katıldığı turnuva 3 Haziran günü başlayacak ve 26 Temmuz günü yapılacak olan final maçıyla son bulacak. Turnuvanın, mücadele ruhunun yanında kurumlar arasında dostluk, birlik ve beraberliğin sağlanmasında büyük katkı sunduğuna dikkat çeken turnuvanın komite başkanı olan Vahit Durgut, "Alaplı Adliyesi olarak kurumlar arasındaki birlik ve beraberliği daha da birleştirmek adına Cumhuriyet Başsavcımızın girişimleriyle böyle bir organizasyonu yapmaya karar verdik. Turnuvamızın açılışını Zonguldaklı ünlü futbolcumuz Ergün Penbe yapacak. Tüm Alaplı ve bölge halkını turnuvaları izlemeye davet ediyoruz. Maçlar her akşam 18.'00'dan sonra Cuma ve hafta sonları hariç oynanacaktır. Her akşam toplam da 3 maç oynatacağız. Turnuvaya katılım sağlayan takımlar ise; Kaymakamlık, Belediye, Adliye, Meslek Yüksek Okulu, Müftülük, Kent Konseyi, banka, avukatlar, İlçe Milli Eğitim, Emniyet, Orman İşletme, İlçe Sağlık olmak üzere toplam 12 takımdan oluşmaktadır. Turnuvaya katılan tüm kurumlara başarılar diliyorum" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Ergün Penbe, Zonguldak, Futbol, Alaplı, Etkinlik, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Zonguldak Alaplı'da Kurumlar Arası Halı Saha Futbol Turnuvası Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:02 Çöküş devam ediyor İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya partisinden istifa etti Çöküş devam ediyor! İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya partisinden istifa etti
10:35 Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
10:00 Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,7 büyüdü Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,7 büyüdü
09:55 Parçalayıp çöpe attığı cesedin sırtına karısının baş harfini kazımış Parçalayıp çöpe attığı cesedin sırtına karısının baş harfini kazımış
08:59 Odasını cephaneliğe çeviren hakim Oktay Tabur sessizliğini bozdu Odasını cephaneliğe çeviren hakim Oktay Tabur sessizliğini bozdu
10:41 Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı
10:23 Fransa’da LGBT bayrağını kapatan futbolcuya 4 maç men cezası verildi Fransa'da LGBT bayrağını kapatan futbolcuya 4 maç men cezası verildi
10:20 7 ilimiz diken üstünde Bilim insanları endişeli, bu fay hattı kırılırsa 7.2 büyüklüğünde deprem olabilir 7 ilimiz diken üstünde! Bilim insanları endişeli, bu fay hattı kırılırsa 7.2 büyüklüğünde deprem olabilir
10:07 Dizisi sezon finali yapan Mert Yazıcıoğlu, Kerem Bürsin’le tatile çıktı Dizisi sezon finali yapan Mert Yazıcıoğlu, Kerem Bürsin'le tatile çıktı
09:59 Ali Koç’tan Galatasaray’a zeytin dalı: Sökülen armanın zararını karşılayacağım Ali Koç'tan Galatasaray'a zeytin dalı: Sökülen armanın zararını karşılayacağım
09:48 Küresel kamu borcu 315 trilyon dolara ulaştı Türkiye’nin listedeki konumu dikkat çekti Küresel kamu borcu 315 trilyon dolara ulaştı! Türkiye'nin listedeki konumu dikkat çekti
09:16 Takımın yıldızları da listede Galatasaray’da yaprak dökümü başlıyor Takımın yıldızları da listede! Galatasaray'da yaprak dökümü başlıyor
09:15 Dış ticaret açığı yüzde 30,5 azaldı Dış ticaret açığı yüzde 30,5 azaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2024 11:23:36. #1.12#
SON DAKİKA: Zonguldak Alaplı'da Kurumlar Arası Halı Saha Futbol Turnuvası Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement