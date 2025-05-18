Zonguldak'ta Şampiyonluk Coşkusu

- Zonguldak'ta 5. yıldızlı şampiyonluk coşkusu

ZONGULDAK - Galatasaray'ın Süper Lig'de Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek 25. şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Zonguldak genelinde taraftarlar sokaklara döküldü. Takımlarının armasına 5. yıldızı takma hakkını elde etmesini coşkuyla kutlayan sarı-kırmızılılar, gece boyunca meşaleler ve tezahüratlarla zaferi kutladı. Çaycuma'da da bazı taraftarlar Fenerbahçe'nin tabutunu taşıdı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Galatasaray taraftarları toplandı. Ellerinde meşaleler, bayraklar ve davullarla ilçeyi turlayan kalabalık, ilginç bir kutlamaya da imza attı. Taraftarlar, üzerine Fenerbahçe logosu yerleştirilmiş sembolik bir tabut taşıyarak ilçede kortej yaptı. Kalabalık zaman zaman "Beşinci yıldız armağan olsun" şeklinde tezahüratlar attı.

Zonguldak merkezde ise kutlamaların adresi Valilik binası önü oldu. Binlerce Galatasaraylı taraftar burada toplandı. Marşlarla kutlamalar gerçekleştirildi. Araç konvoylarıyla şehir merkezini sarı-kırmızıya boyayan taraftarlar, "Biz alışkınız şampiyonluğa" sloganları eşliğinde zaferi doyasıya kutladı.

Kutlamaların yoğun olduğu bölgelerde Zonguldak Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, taraftarlar olaysız şekilde dağıldı. Kutlamaların gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.