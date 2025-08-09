Zorkun Yaylası Çocuk Şenliği\'nde Futbol Turnuvası Sonuçlandı

Osmaniye Belediyesi tarafından bu yıl 29.'su gerçekleştirilen Zorkun Yaylası Çocuk Şenliği'nde Beşiktaş'ın efsane ismi Samet Aybaba Futbol Turnuvası'nın final müsabakaları tamamlandı.

Osmaniye'de 1985 yılında Eğitimci Reşat Gürel önderliğinde bir grup öğretmen tarafından gönüllük esasına dayalı olarak başlatılan "Zorkun Yaylası Çocuk Şenliği" kentin en köklü kültürel etkinliği olarak yerini aldı. Bu yıl Osmaniye Belediyesi tarafından 29.'su düzenlenen "Zorkun Yaylası Çocuk Şenliği" etkinlikleri kapsamında Beşiktaş'ta Futbol Takımları Genel Koordinatörü olarak görev alırken Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörlüğü görevi için Türkiye Futbol Federasyonu ile anlaşan Osmaniye'nin gururu Samet Aybaba adına Futbol Turnuvası düzenlendi. A grubu Zorkun ve B grubu Osmaniye olarak 12 takımın mücadele ettiği turnuvalarda çekişmeli geçen maçların ardından A grubu Zorkun'da Zorkun Demirspor, Ceyhanlılarspor'u 5-3 mağlup ederek şampiyon olurken B grubu Osmaniye'de ise Yeni Nesilspor, Osmaniye Belediyespor'u 4-1 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti.Final müsabakalarının ardından düzenlenen törenle şampiyona ödülleri ve hediyeleri verildi.

Şampiyon takımlar Zorkun Demirspor ile Yeni Nesilspor'u tebrik eden Belediye Başkanı İbrahim Çenet, "Şenliğimiz de Osmaniye'mizin gururu Beşiktaş'ın efsane ismi Samet Aybaba'nın adına futbol turnuvası düzenledik. Turnuvada A ve B grubu olarak 12 takım mücadele etti. Çekişmeli geçen maçların kazananı Zorkun Demirspor ile Yeni Nesilspor oldu. Ben şampiyon takımlarımızı ve turnuvaya katılan tüm takımları tebrik ediyorum" diye konuştu. - OSMANİYE