Zorkun Yaylası Çocuk Şenliği'nde Futbol Turnuvası Sonuçlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Zorkun Yaylası Çocuk Şenliği'nde Futbol Turnuvası Sonuçlandı

Zorkun Yaylası Çocuk Şenliği\'nde Futbol Turnuvası Sonuçlandı
09.08.2025 11:10  Güncelleme: 11:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'de düzenlenen 29. Zorkun Yaylası Çocuk Şenliği kapsamında gerçekleştirilen Samet Aybaba Futbol Turnuvası'nın final müsabakaları yapıldı. A grubu Zorkun'da Zorkun Demirspor, B grubu Osmaniye'de ise Yeni Nesilspor şampiyon oldu.

Osmaniye Belediyesi tarafından bu yıl 29.'su gerçekleştirilen Zorkun Yaylası Çocuk Şenliği'nde Beşiktaş'ın efsane ismi Samet Aybaba Futbol Turnuvası'nın final müsabakaları tamamlandı.

Osmaniye'de 1985 yılında Eğitimci Reşat Gürel önderliğinde bir grup öğretmen tarafından gönüllük esasına dayalı olarak başlatılan "Zorkun Yaylası Çocuk Şenliği" kentin en köklü kültürel etkinliği olarak yerini aldı. Bu yıl Osmaniye Belediyesi tarafından 29.'su düzenlenen "Zorkun Yaylası Çocuk Şenliği" etkinlikleri kapsamında Beşiktaş'ta Futbol Takımları Genel Koordinatörü olarak görev alırken Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörlüğü görevi için Türkiye Futbol Federasyonu ile anlaşan Osmaniye'nin gururu Samet Aybaba adına Futbol Turnuvası düzenlendi. A grubu Zorkun ve B grubu Osmaniye olarak 12 takımın mücadele ettiği turnuvalarda çekişmeli geçen maçların ardından A grubu Zorkun'da Zorkun Demirspor, Ceyhanlılarspor'u 5-3 mağlup ederek şampiyon olurken B grubu Osmaniye'de ise Yeni Nesilspor, Osmaniye Belediyespor'u 4-1 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti.Final müsabakalarının ardından düzenlenen törenle şampiyona ödülleri ve hediyeleri verildi.

Şampiyon takımlar Zorkun Demirspor ile Yeni Nesilspor'u tebrik eden Belediye Başkanı İbrahim Çenet, "Şenliğimiz de Osmaniye'mizin gururu Beşiktaş'ın efsane ismi Samet Aybaba'nın adına futbol turnuvası düzenledik. Turnuvada A ve B grubu olarak 12 takım mücadele etti. Çekişmeli geçen maçların kazananı Zorkun Demirspor ile Yeni Nesilspor oldu. Ben şampiyon takımlarımızı ve turnuvaya katılan tüm takımları tebrik ediyorum" diye konuştu. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Samet Aybaba, osmaniye, Futbol, Çocuk, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Zorkun Yaylası Çocuk Şenliği'nde Futbol Turnuvası Sonuçlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanlığı el atıyor Serpme kahvaltı tarih olabilir Cumhurbaşkanlığı el atıyor! Serpme kahvaltı tarih olabilir
Yıldız futbolcunun tatil sefası Özel jetle Bodrum’a geldi, servet harcadı Yıldız futbolcunun tatil sefası! Özel jetle Bodrum'a geldi, servet harcadı
Sevgilisinden özür dilemek için ilginç bir yola başvurdu, komşular polis çağırdı Sevgilisinden özür dilemek için ilginç bir yola başvurdu, komşular polis çağırdı
Genç kadın peşindekilerden dakikalarca kaçtı, videoyu izleyen gülmekten kırıldı Genç kadın peşindekilerden dakikalarca kaçtı, videoyu izleyen gülmekten kırıldı
Çocuk yaştaki saldırgan, polisi böyle yumrukladı Çocuk yaştaki saldırgan, polisi böyle yumrukladı
Kuzenini bıçakla katletti, tüm suçu adını bile bilmediği ilaca attı Kuzenini bıçakla katletti, tüm suçu adını bile bilmediği ilaca attı
Adalet Bakanı Tunç: 30 tane AK Partili belediyeye de soruşturma açıldı Adalet Bakanı Tunç: 30 tane AK Partili belediyeye de soruşturma açıldı
Muslera’dan Galatasaray’a mesaj var Muslera'dan Galatasaray'a mesaj var
Nüfusu 1 milyona yaklaşan tatil cenneti ilçede su krizi Nüfusu 1 milyona yaklaşan tatil cenneti ilçede su krizi
İsrail’in işgal planı ifşa oldu 2.3 milyon kişi ölümle burun buruna gelebilir İsrail'in işgal planı ifşa oldu! 2.3 milyon kişi ölümle burun buruna gelebilir
17 yaşındaki genç kız 2 günlük yaşam savaşını kaybetti 17 yaşındaki genç kız 2 günlük yaşam savaşını kaybetti

11:22
DEİK’in iş dünyasını buluşturduğu programda oturma düzeni tepki çekti
DEİK'in iş dünyasını buluşturduğu programda oturma düzeni tepki çekti
10:58
Alevlere teslim olan köyden yürek yakan manzara Bir kimliği, bir de telefonu kaldı
Alevlere teslim olan köyden yürek yakan manzara! Bir kimliği, bir de telefonu kaldı
10:37
Hangi ilde hangi parti birinci İşte 10 büyükşehirde yapılan seçim anketinin sonuçları
Hangi ilde hangi parti birinci? İşte 10 büyükşehirde yapılan seçim anketinin sonuçları
09:53
Trump ve Putin’in “toprak takası“ planı çöktü Zelenskiy’den sert tepki
Trump ve Putin'in "toprak takası" planı çöktü! Zelenskiy'den sert tepki
09:23
Türkiye bu tarihlerde kavrulacak: 55 dereceleri göreceğiz
Türkiye bu tarihlerde kavrulacak: 55 dereceleri göreceğiz
14:10
“Resmi plakalı araca eskort bindi“ iddiasının ardından valilik soruşturma başlattı
"Resmi plakalı araca eskort bindi" iddiasının ardından valilik soruşturma başlattı
14:09
Yok artık Kerem Aktürkoğlu Gemileri resmen yaktı
Yok artık Kerem Aktürkoğlu! Gemileri resmen yaktı
14:03
Almanya, İsrail’e silah ihracatını durdurdu
Almanya, İsrail'e silah ihracatını durdurdu
14:03
Kızının dans figürleri başörtülü anneyi çileden çıkardı
Kızının dans figürleri başörtülü anneyi çileden çıkardı
14:02
Yol Verme Tartışması: Baltalı Saldırı
Yol Verme Tartışması: Baltalı Saldırı
13:59
Münir Özkul’un eşi Umman Özkul son yolculuğuna uğurlandı Son isteği cenazede ortaya çıktı
Münir Özkul'un eşi Umman Özkul son yolculuğuna uğurlandı! Son isteği cenazede ortaya çıktı
13:49
Yargıtay’dan Narin Güran cinayeti davası talebi
Yargıtay'dan Narin Güran cinayeti davası talebi
13:37
Minibüs şoförü yolculara aldırış etmeden cinsel içerikli film izledi
Minibüs şoförü yolculara aldırış etmeden cinsel içerikli film izledi
13:37
4 ilçedeki su kesintisi öncesi bidon satışları ikiye katlandı
4 ilçedeki su kesintisi öncesi bidon satışları ikiye katlandı
13:30
17 yaşındaki genç kız 2 günlük yaşam savaşını kaybetti
17 yaşındaki genç kız 2 günlük yaşam savaşını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2025 11:31:29. #7.13#
SON DAKİKA: Zorkun Yaylası Çocuk Şenliği'nde Futbol Turnuvası Sonuçlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.