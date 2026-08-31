Süphan Dağı'nda Zafer Bayramı Coşkusu

Ağrı ilinden 6 Malazgirt’ten 30 Ağustos’a uzanan zafer ruhuyla, Türkiye’nin üçüncü yüksek zirvesi Süphan Dağı’nda Türk Bayrağımızı gururla dalgalandırdı.

Süphan Dağının Zirvesinden baktığımızda Malazgirt Ovası, Sultan Alparslan’ın Anadolu’nun kapılarını Türk milletine açtığı büyük zaferin ruhunu taşıyordu.

Yürüyüş lideri Servet Arslan Bu anlamlı tırmanışta 6 kişilik ekiple “Malazgirt Zaferimizin ve 30 Ağustos Zafer Bayramımızın yıl dönümü münasebetiyle Başta “Sultan Alparslan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk "olmak üzere, bu toprakları vatan kılan bütün kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla zirvede andıklarını belirterek, 6 saat yapılan tırmanışla zirveye varan ekip zirvede Türk bayrağı ve Türkiye Dağcılık Federasyonu flaması açarak günün önemine Bayrağımızı dalgalandırdık.

Tırmanış ekibi içersin Batman üniversitesinden Yasin Çınar, Atatürk Üniversitesinden Prof. Dr. Ali Ömür Doğan’da ekip de yer aldı.

Gün içersin de Süphan Dağının Dumanlı Mezrasından 2 bin 700 rakımdan başlayan yürüyüş, 6 saatte zirvede bitti. Zirve dönüşü de 3 saat süren iniş ile Süphan dağının kuzeybatı rotasından tırmanış gerçekleştirildi.

Aynı gün Ağrı Dağı 30 Ağustos Zafer tırmanışı yapan 40 ‘a yakın dağcıda hava muhalefeti nedeniyle zirve tırmanışı yapamadan geri dönüş yaptılar.

Haber: Servet Arslan