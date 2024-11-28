13 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor

Teknoloji

ABD'den, Çin'e; Fransa'dan, İtalya'ya kadar uygulanan sosyal medyaya yaş sınırı kuralının ülkemizde de uygulanması için harekete geçildi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, örnekleri de inceleyerek bir çalışma yürütüyor. Bu çalışmaya göre; 13 yaş altına sosyal medya uygulamaları ve sosyal ağlara girilmesini yasaklanması planlanıyor.

"PEK ÇOK ÜLKEDE AKILLI TELEFONLAR DA YASAKLI"

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkan Yardımcısı Abdulkerim Gün, BTK olarak 13 yaş altına sosyal medya uygulamaları ve sosyal ağlara girilmesini yasaklamak üzere bir çalışmalarının olduğunu duyurdu. Milliyet'te yer alan habere göre; sunum yapan akademisyen Prof. Dr. Tuncay Dilci'nin pek çok ülkede 13 yaş altına akıllı telefonların yasaklandığını belirterek Türkiye'de de benzer uygulamanın gündeme getirilmesini önermesi üzerine Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Koruyucu ve Önleyici Hizmetler Daire Başkanı Eda Şirnevai, "Çocuk Hakları Komisyonuyla bunu çalışıyoruz" dedi.

ÖRNEKLER İNCELENDİ

Çocukların sosyal medya kullanımıyla ilgili çeşitli ülkelerdeki uygulamalar şöyle:

ABD: Bazı eyaletlerde 14 yaş altındakilere sosyal medya kullanımının yasaklandığı yasa 2025'ten itibaren geçerli olacak.

Çin: 16 yaş altındakilerin sosyal medya hesabı açması ebeveyn iznine bağlı. Saat 22.00-06.00 arasında mobil cihazlara giriş ve internet erişimi yasak.

Fransa: 15 yaş altındakilerin sosyal medyaya girmesi için ebeveyn iznine bağlı.

Güney Kore: 16 yaş altındaki çocuklar için 24.00-06.00 saatleri arasında çevrim içi oyun yasak.

İngiltere ve Rusya: 13 yaş altındakilerin çevrim içi platformlarda hesap açmaları sınırlı.

İtalya: 14 yaş altındakilerin cep telefonu sahibi olması, 16 yaş altındakilerin sosyal mecralarda profil açması yasak.