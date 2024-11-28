13 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor - Son Dakika
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Teknoloji

13 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor

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Birçok ülkede uygulanan sosyal medyaya yaş sınırı uygulamasının Türkiye'de de devreye alınması için düğmeye basıldığı iddia edildi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun 13 yaş altı çocukların sosyal medya uygulamaları ve sosyal ağlara girmesini yasaklamak amacıyla çalışma yürüttüğü ifade ediliyor.

28.11.2024 09:03
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ABD'den, Çin'e; Fransa'dan, İtalya'ya kadar uygulanan sosyal medyaya yaş sınırı kuralının ülkemizde de uygulanması için harekete geçildi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, örnekleri de inceleyerek bir çalışma yürütüyor. Bu çalışmaya göre; 13 yaş altına sosyal medya uygulamaları ve sosyal ağlara girilmesini yasaklanması planlanıyor.

"PEK ÇOK ÜLKEDE AKILLI TELEFONLAR DA YASAKLI"

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkan Yardımcısı Abdulkerim Gün, BTK olarak 13 yaş altına sosyal medya uygulamaları ve sosyal ağlara girilmesini yasaklamak üzere bir çalışmalarının olduğunu duyurdu. Milliyet'te yer alan habere göre; sunum yapan akademisyen Prof. Dr. Tuncay Dilci'nin pek çok ülkede 13 yaş altına akıllı telefonların yasaklandığını belirterek Türkiye'de de benzer uygulamanın gündeme getirilmesini önermesi üzerine Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Koruyucu ve Önleyici Hizmetler Daire Başkanı Eda Şirnevai, "Çocuk Hakları Komisyonuyla bunu çalışıyoruz" dedi.

ÖRNEKLER İNCELENDİ

Çocukların sosyal medya kullanımıyla ilgili çeşitli ülkelerdeki uygulamalar şöyle:

ABD: Bazı eyaletlerde 14 yaş altındakilere sosyal medya kullanımının yasaklandığı yasa 2025'ten itibaren geçerli olacak.

Çin: 16 yaş altındakilerin sosyal medya hesabı açması ebeveyn iznine bağlı. Saat 22.00-06.00 arasında mobil cihazlara giriş ve internet erişimi yasak.

Fransa: 15 yaş altındakilerin sosyal medyaya girmesi için ebeveyn iznine bağlı.

Güney Kore: 16 yaş altındaki çocuklar için 24.00-06.00 saatleri arasında çevrim içi oyun yasak.

İngiltere ve Rusya: 13 yaş altındakilerin çevrim içi platformlarda hesap açmaları sınırlı.

İtalya: 14 yaş altındakilerin cep telefonu sahibi olması, 16 yaş altındakilerin sosyal mecralarda profil açması yasak.

13 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor

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Son Dakika Teknoloji 13 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Berker:
    Avustralya da olduğu gibi, 16 yaş altına yasaklanmalı 36 1 Yanıtla
  • Serdar Sormaz:
    güzel haber olması gerekende bu 31 1 Yanıtla
  • Celil Başer:
    13 yaşı boşverin evliler azdı olgunlar azdı komple kapatın boşanmalar çoğaldı cinayetler çoğaldı birbirini aldatmayan yok denecek kadar azaldı 29 0 Yanıtla
  • VillaUmut:
    Aferin BTK, böyle 10 yıl arkadan takip etmeye devam edin 1. dünya ülkelerini :) 20 5 Yanıtla
  • Onur Dekak:
    son dakika editörü sana diyorum begenme butonları iktidarin işine gelecek gibi diger butonu begenme oranı kapatmişin yapma bunu sildirme bana bu siteyi sildirma 10 10 Yanıtla
  • Sinan Zeybekler:
    geç kaldınız 14 1 Yanıtla
  • ahmet ergin:
    çok basıt uye olurken kimlik belgesini isteyeceksiniz böylelikle uye olmazlar doğum tarihinden dolayı 9 1 Yanıtla
  • hasan yener:
    Bence 50 yaş üstüne gelmeli 8 0 Yanıtla
  • Murat Erdoğan:
    Bu sosyal medya çok tehlikeli bence 8 yaşında bile çocuklarımızın sosyal medya hesabı var çocuklar hayatın gerçeklerinden haberi yok yapay bi dünyada yaşıyorlar dışarıda değil kanepede yaşam sürüyorlar 7 0 Yanıtla
  • Remö Kiaf Ulgoşavay:
    Bence bu uygulama Türkiyede 18 yaşına kadar uzatılmalı tiktok yasaklanmalı ve Facebook Instagram Twitter Youtube sınırlama getirilmeli güvenli Aile internet paketi sunulmalı evdeki okul cep telefonu interneti güvenli Aile paketi olmalıdır 5 0 Yanıtla
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