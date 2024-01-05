2024 Yılında En Güvenli Havayolu Şirketleri Belli Oldu

Her yıl havacılık endüstrisi, yolcu güvenliği ile ilgili önemli adımlar atıyor. Tabii bu da en iyi firmalar listesini sürekli değiştiriyor. Son olarak 2024 yılının başı itibariyle güvenli uçuş için en iyi havayolu şirketleri belli oldu.

Dünyanın en güvenli havayolu şirketleri

Havacılık ile ilgili veriler yayınlayan Airline Ratings platformu tarafından 2024 yılı için paylaşılan listeye baktığımızda en güvenli havayolu şirketinin Yeni Zelanda Hava Yolları olduğunu görüyoruz. Hemen ardından onu Avustralya merkezli Qantas takip ediyor.

Üçüncü ve dördüncü sırada Virgin Avustralya Hava Yolları ve Etihad Airways şirketlerini görüyoruz. Peki yerli bayrak taşıyıcı kaçıncı sırada? Türk Hava Yolları, güvenli uçuş konusunda en iyi havayolu şirketleri listesinin 16. sırasına adını yazdırdı. Peki ucuz havayollarında birinci kim?

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En güvenli uygun fiyatlı havayolu şirketleri listesinin zirvesinde Jetstar olduğunu görüyoruz. Bununla beraber EasyJet, Ryanair, Wizz Air ve Norwegian firmaları da yer aldı. Fiyat fark etmeksizin ve ucuz olan en güvenli havayolu şirketleri listelerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Güvenli uçuş açısından en iyi havayolu şirketleri şu şekilde sıralandı;