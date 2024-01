28 Yıl Sonra: Cillian Murphy\'nin başrolünde yer aldığı 28 Gün Sonra serisinin devam filmi geliyor

Başrolünde Peaky Blinders, Inception ve Oppenheimer'dan tanıdığımız Cillian Murphy'nin yer aldığı 28 Gün Sonra filminin, 28 Hafta Sonra isimli bir devam filmi vardı. Yeni bilgilere göre serinin devamı geliyor!

28 Yıl Sonra isminde üçüncü bir film geliştiriliyor

Yönetmen Danny Boyle ve senarist Alex Garland, 2002 yapımı zombi klasiği 28 Gün Sonra filminin uzun zamandır beklenen devam filmini hayranlarıyla buluşturmak üzere yeniden bir araya geliyor.

"28 Yıl Sonra" adını taşıyan proje, başarılı olması halinde bir üçleme olma potansiyeline sahip. Orijinal filmin gösterime girmesinden yirmi yıldan fazla bir süre sonra gelen bu haber, zombi türünü yeniden tanımlayan sürükleyici anlatının devamını merakla bekleyen hayranlar arasında şimdiden heyecan yarattı.

Last of US 2. sezon kilit karakteri kimin oynayacağı resmen belli oldu!

Orijinal film, çığır açan bir filmdi ve izleyicileri hızlı, ölümcül ve son derece korkunç yeni bir zombi türüyle tanıştırdı. Geleneksel yavaş hareket eden zombilerden ayrılarak ve modern korku filmleri dalgasının önünü açarak yürüyen ölülerin tasvirinde devrim yarattı. Tüm zamanların en iyi zombi filmlerinden biri olarak 2023 yılında aldığı ödül, filmin kalıcı mirasını daha da sağlamlaştırdı.

İlk devam filmi "28 Hafta Sonra" 2007'de vizyona girerken, 2015'ten bu yana "28 Ay Sonra" adını taşıyacak potansiyel bir devam filmine dair söylentiler somut bir gelişme olmadan dolaşıyordu.

Şimdi, bu söylentiler 28 Yıl Sonra'nın duyurulmasıyla gerçeğe dönüşüyor gibi görünüyor. Böylesine önemli bir zaman atlamasından sonra anlatıya devam etme kararı, hikayeye ilgi çekici bir unsur ekliyor ve orijinal salgının ardından dünyanın durumu hakkında merak ettiriyor.

Boyle ve Garland, 2015 yılında kendi serisini etkili bir şekilde yeniden canlandıran Mad Max: Fury Road'un başarısından esinlenerek, 28 Yıl Sonra'nın sevilen serileri için aynı şeyi yapma potansiyeli konusunda iyimserler.

Marvel Netflix dizileri, resmen MCU'ya dahil oldu

Bir üçleme yaratma niyeti, ilk filmde tanıtılan kıyamet sonrası dünyayı daha derinlemesine inceleyebilecek kapsamlı ve dikkatli bir şekilde planlanmış bir anlatı izletebilir.

28 Gün Sonra ve Hafta Sonra filmlerini izlemiş miydiniz? Sizce devam filminden ne bekleyebiliriz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.