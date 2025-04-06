777 Dolardan 750 Bin Dolara: Kripto Yatırımcıları 5 Altcoine Yoğun İlgi Gösteriyor

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Gündemdeki En Hızlı Yükselen Proje: XYZVerse ($XYZ)

Adını son dönemde sıkça duyuran XYZVerse ($XYZ), $0.0001 seviyesinden başlayıp $0.1'e kadar çıkma potansiyeliyle yatırımcıları heyecanlandırıyor. Şu anda $0.003333 seviyesinden işlem gören token, ön satışın 13. aşamasında $0.005 olacak. Projenin bugüne dek topladığı fon ise 12 milyon doları aştı.

Ön satış sonrası merkezi ve merkeziyetsiz borsalarda listelenecek olan $XYZ için ekip, henüz net isim vermese de büyük çaplı bir lansmanın ipuçlarını verdi.

Savaşçı Ruhlu Topluluk: XYZVerse'in DNA'sı

XYZVerse yalnızca bir meme coin değil; aynı zamanda kararlılık, hırs ve mücadele ruhunu taşıyan bir topluluğun simgesi. Projenin kahramanı XYZepe, DOGE ve SHIB gibi devlerin yolundan gitmeyi hedefleyen bir dövüşçü karakter.

Topluluğun aktif katılımına büyük önem veren XYZVerse, toplam arzın %10'unu (yaklaşık 10 milyar token) airdrop için ayırdı. Bu miktar, kripto tarihindeki en büyük airdroplardan biri olabilir.

Sağlam token ekonomisi, planlanan CEX/DEX listelemeleri ve düzenli token yakımlarıyla $XYZ, uzun vadeli başarı için hazırlanmış durumda.

Dört Güçlü Alternatif: HBAR, XLM, NEAR ve PI

$XYZ dışında dikkat çeken dört proje daha var:

HBAR (Hedera Hashgraph)

Blokzincir yerine hashgraph teknolojisiyle çalışan HBAR, enerji dostu yapısıyla öne çıkıyor. Madenciliğe ihtiyaç duymadan, hızlı ve ucuz işlemler sunan sistem, Proof of Stake ile güvenliği sağlıyor.

Stellar (XLM)

2014'ten bu yana sınır ötesi para transferlerinde hız ve maliyet avantajı sunan Stellar, dijital finansı geleneksel sistemlerle entegre etme hedefiyle Stripe gibi devlerle iş birliği yapıyor.

NEAR Protocol

Sharding tabanlı yapısı sayesinde ölçeklenebilirliği artıran NEAR, geliştiriciler için güçlü bir altyapı sağlıyor. Rainbow Bridge ile Ethereum uyumu, Aurora Layer 2 ile düşük işlem ücretleri sunuyor.

Pi Network

Telefonla madenciliği mümkün kılan Pi, günlük uygulama etkileşimleri üzerinden kripto kazanımı sağlıyor. Stellar Consensus Protocol kullanan proje, minimum enerji tüketimiyle dikkat çekiyor.

Sonuç: Sıradaki Büyük Patlama Nereden Gelecek?

HBAR, XLM, NEAR ve PI teknolojik temeliyle güçlü bir gelecek vadederken, XYZVerse ($XYZ) topluluk yapısı ve cesur vizyonuyla ayrışıyor. Özellikle meme coin segmentinde yeni bir SHIB veya DOGE arayanlar için $XYZ, yakından takip edilmesi gereken bir proje.

Daha fazla bilgi için:

xyzverse.io

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