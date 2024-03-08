A101\'de satılan iPhone 14 Plus ve Galaxy S23 FE\'nin fiyatları açıklandı

Türkiye'de teknolojik ürünlerin giderek yaygınlaşmasında zincir marketlerin de önemli bir payı var. Zira her ay akıllı telefondan dizüstü bilgisayara, tabletten oyun konsoluna kadar birçok ürün satıyorlar. Son olarak A101, bugünden itibaren satışa sunulan telefonları paylaştı. İşte A101 iPhone 14 Plus ve Galaxy S23 FE fiyatı…
A101 – iPhone 14 Plus ve Galaxy S23 FE fiyatı
A101, 7 Mart tarihli broşürünü paylaştı. Burada en çok akıllı telefonlar göze çarptı. Baktığımızda Apple iPhone 14 Plus, Samsung Galaxy S23 FE, Realme C55 ve Omix X600 olduğunu görüyoruz. Peki fiyatları ne kadar?
Realme C55, MediaTek Helio G88 işlemcisinden güç alıyor. 6.72 inç boyutunda 2400 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip ekrana yer veren telefonda 64 Megapiksel ana kamera bulunuyor. Bununla beraber 8 GB RAM ve 256 GB depolamaya sahip. Realme C55 modelinin A101 fiyatı ise 7 bin 699 TL.
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Omix X600 ise 6,78 inç boyutunda FHD+ çözünürlükte, 90 Hz yenileme hızı, 1080×2460 piksel çözünürlüğe sahip ekranla geliyor. Kalbinde Helio G88 işlemcisine yer veren model, dört adet yapay zeka destekli kameraya sahip. 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanıyla gelen cihazın fiyatının ise 4 bin 999 TL olduğunu belirtelim.
Uygun fiyatlı Android amiral gemisi olarak görülen Samsung Galaxy S23 FE, 6.4 inçlik 120 Hz destekli FHD+ ekranla geliyor. Samsung Exynos 2200 işlemcisinden güç alıyorken, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip.
Ön tarafında 10 Megapiksellik özçekim kamerasına yer veren telefonun arka kasasındaysa 50 Megapiksel + 12 Megapiksel + 8 Megapiksel kameralardan oluşan kurulum bulunuyor. Samsung Galaxy S23 FE modelinin A101 fiyatı ise 22 bin 999 TL. Cihaz, Samsung'un resmi web sitesinde 26 bin 999 TL'ye satılıyor. Buna göre 4 bin TL'lik bir fark söz konusu.
En merak edilen model ise iPhone 14 Plus. 256 GB depolama alanı ile gelen model, 6.7 inç boyutunda Full HD+ ekrana sahip. Yenilenen A15 Bionic işlemcisi ile yüksek performans sunan cihaz, 4K@60 FPS video kaydı alabilen 12 Megapiksel özçekim kamerasına yer veriyor.
Arka tarafındaysa 12 Megapiksel ana kamera ile 12 Megapiksel ultra geniş açılı kamera bulunuyor. iPhone 14 Plus 256 GB modelinin A101 fiyatı ise 53 bin 999 TL. Apple'ın resmi web sitesinde 62 bin 999 TL'ye satıldığını belirtelim. Yani arada 9 bin TL'lik bir fark var.
A101'de satılan akıllı telefon modelleri ve fiyatları şu şekilde;
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? A101'de satılan akıllı telefonların fiyatlarını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz. Son Dakika › Teknoloji › A101'de satılan iPhone 14 Plus ve Galaxy S23 FE'nin fiyatları açıklandı - Son Dakika Yalova'nın Çınarcık ilçesinde belediyenin araç filosuna toplu ulaşımda kullanılmak üzere iki yeni otobüs dahil edildi. Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer, otobüslerin hizmete alınması dolayısıyla düzenlenen törende, bölge halkına daha kaliteli ve güvenli bir toplu taşıma hizmeti sunmayı amaçladıklarını belirtti. Otobüslerde çevreci özellikler bulunurken, klima sistemi, engelli rampası ve 2 adet 19 inç LCD monitör gibi donanımlar da yer alıyor. Niloya'nın mobil uygulaması, çocuklara özel olarak tasarlanmış oyunlar içeriyor. Ses eşleştirme, yapboz, nesne toplama gibi aktivitelerle çocuklar eğlenirken öğrenme fırsatı buluyor. Uygulama, güvenli ve eğitici bir alan sağlayarak çocukların zihinsel ve yaratıcı gelişimlerini destekliyor. Ücretsiz olarak indirilebilen uygulama, kısa sürede 40 binden fazla kullanıcıya ulaştı. Epic Games Store, her hafta ücretsiz oyun dağıtmaya devam ediyor. Bu hafta Astro Duel 2 oyununu ücretsiz olarak sunan platform, oyuncuları galaksi macerasına davet ediyor. Oyunu kütüphanenize eklemek için Epic Games Store'un web sitesine veya masaüstü uygulamasına giriş yapmanız yeterli. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Midas Menkul Değerler AŞ şirketine çeşitli sebeplerden ötürü toplamda 27 milyon 778 bin 312 TL tutarında idari para cezası uyguladı. Midas'a verilen cezanın sebepleri arasında emir iletim sistemi yedeğinin mevzuattaki şartları sağlamaması, bilgi sistem altyapısında aksaklıklar, adres teyidi yapılmadan müşterilere hesap açılması gibi durumlar yer alıyor. Avrupa Birliği, Apple ve Epic Games arasındaki çekişmeye el atma kararı aldı. AB, Apple'dan Epic Games'in geliştirici hesabını iOS'tan neden kaldırdığıyla ilgili acil bir rapor talep etti. Apple'ın cezaya çarptırılabileceği konuşuluyor. Google, Japonya hükümetiyle işbirliği yaparak Tokyo'da kapsamlı bir siber güvenlik merkezi kuruyor. Bu merkez, Çin ve Kuzey Kore gibi agresif ülkelere karşı bir koruma kalkanı oluşturmayı hedefliyor. Google, projeden maddi gelir beklemediklerini ve Asya-Pasifik bölgesindeki halklara daha sağlıklı bir internet deneyimi sunmayı amaçladıklarını belirtiyor. Ayrıca, Hindistan, Avustralya ve Güney Kore gibi ülkelerdeki mühendislerin de projeye destek vermesi bekleniyor. Kurulacak merkezde yeni uzmanların yetiştirilmesiyle sektördeki personel açığı da kapatılmaya çalışılacak. Erzurum'da Şükrüpaşa Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan 'Trafik Kazası Tespit ve Bildiri Sistemi' projesi, TÜBİTAK Araştırma Projeleri Erzurum Bölge Yarışmaları'nda birinci seçildi. Proje, kazaların tespit edilmesi ve ilgili mercilere bildirim yapılması amacıyla yapay zeka ve uydu teknolojisi kullanmaktadır. Öğrenciler, sistemin acil müdahale süresini kısaltarak kazazedenin ölüm riskini minimuma indirmeyi hedeflemektedir. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından okullarda siber suçların önlenmesi ve zararların en aza indirgenmesi için bilgilendirme çalışmaları yapılıyor. Fatih Anadolu Lisesi ve Halil Tuna İlkokulu'nda 330 öğrenci ve 10 öğretmene güvenli internet kullanımı, siber zorbalık, sosyal medya bağımlılığı ve yasa dışı bahis teknoloji bağımlılığı konularında bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi.
ÜrünFiyatApple iPhone 14 Plus 256 GB53 bin 999 TLSamsung Galaxy S23 FE 8 GB RAM + 256 GB22 bin 999 TLRealme C55 8 GB RAM + 256 GB7 bin 699 TLOmix X600 4 GB RAM + 128 GB4 bin 999 TL
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? A101'de satılan akıllı telefonların fiyatlarını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › A101'de satılan iPhone 14 Plus ve Galaxy S23 FE'nin fiyatları açıklandı - Son Dakika
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde belediyenin araç filosuna toplu ulaşımda kullanılmak üzere iki yeni otobüs dahil edildi. Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer, otobüslerin hizmete alınması dolayısıyla düzenlenen törende, bölge halkına daha kaliteli ve güvenli bir toplu taşıma hizmeti sunmayı amaçladıklarını belirtti. Otobüslerde çevreci özellikler bulunurken, klima sistemi, engelli rampası ve 2 adet 19 inç LCD monitör gibi donanımlar da yer alıyor.
Niloya'nın mobil uygulaması, çocuklara özel olarak tasarlanmış oyunlar içeriyor. Ses eşleştirme, yapboz, nesne toplama gibi aktivitelerle çocuklar eğlenirken öğrenme fırsatı buluyor. Uygulama, güvenli ve eğitici bir alan sağlayarak çocukların zihinsel ve yaratıcı gelişimlerini destekliyor. Ücretsiz olarak indirilebilen uygulama, kısa sürede 40 binden fazla kullanıcıya ulaştı.
Epic Games Store, her hafta ücretsiz oyun dağıtmaya devam ediyor. Bu hafta Astro Duel 2 oyununu ücretsiz olarak sunan platform, oyuncuları galaksi macerasına davet ediyor. Oyunu kütüphanenize eklemek için Epic Games Store'un web sitesine veya masaüstü uygulamasına giriş yapmanız yeterli.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Midas Menkul Değerler AŞ şirketine çeşitli sebeplerden ötürü toplamda 27 milyon 778 bin 312 TL tutarında idari para cezası uyguladı. Midas'a verilen cezanın sebepleri arasında emir iletim sistemi yedeğinin mevzuattaki şartları sağlamaması, bilgi sistem altyapısında aksaklıklar, adres teyidi yapılmadan müşterilere hesap açılması gibi durumlar yer alıyor.
Avrupa Birliği, Apple ve Epic Games arasındaki çekişmeye el atma kararı aldı. AB, Apple'dan Epic Games'in geliştirici hesabını iOS'tan neden kaldırdığıyla ilgili acil bir rapor talep etti. Apple'ın cezaya çarptırılabileceği konuşuluyor.
Google, Japonya hükümetiyle işbirliği yaparak Tokyo'da kapsamlı bir siber güvenlik merkezi kuruyor. Bu merkez, Çin ve Kuzey Kore gibi agresif ülkelere karşı bir koruma kalkanı oluşturmayı hedefliyor. Google, projeden maddi gelir beklemediklerini ve Asya-Pasifik bölgesindeki halklara daha sağlıklı bir internet deneyimi sunmayı amaçladıklarını belirtiyor. Ayrıca, Hindistan, Avustralya ve Güney Kore gibi ülkelerdeki mühendislerin de projeye destek vermesi bekleniyor. Kurulacak merkezde yeni uzmanların yetiştirilmesiyle sektördeki personel açığı da kapatılmaya çalışılacak.
Erzurum'da Şükrüpaşa Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan 'Trafik Kazası Tespit ve Bildiri Sistemi' projesi, TÜBİTAK Araştırma Projeleri Erzurum Bölge Yarışmaları'nda birinci seçildi. Proje, kazaların tespit edilmesi ve ilgili mercilere bildirim yapılması amacıyla yapay zeka ve uydu teknolojisi kullanmaktadır. Öğrenciler, sistemin acil müdahale süresini kısaltarak kazazedenin ölüm riskini minimuma indirmeyi hedeflemektedir.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından okullarda siber suçların önlenmesi ve zararların en aza indirgenmesi için bilgilendirme çalışmaları yapılıyor. Fatih Anadolu Lisesi ve Halil Tuna İlkokulu'nda 330 öğrenci ve 10 öğretmene güvenli internet kullanımı, siber zorbalık, sosyal medya bağımlılığı ve yasa dışı bahis teknoloji bağımlılığı konularında bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi.
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