ABD Adalet Bakanlığı, Apple\'a antitröst davası açtı

ABD Adalet Bakanlığı, Apple'ı ülkenin akıllı telefon pazarını tekelleştirmekle suçluyor. Bu kapsamda teknoloji devinin rekabeti öldürdüğü ve rakip markaları alt ettiği iddia ediliyor. Adalet Bakanlığı, Apple için antitröst davası açtığını duyurdu.
Apple, iPhone ile akıllı telefon dünyasında tekel oldu
ABD'de açılan dava, App Store'u kapsayan kurallar ve politikaları ele alacak. Şirketin pazardaki hakim konumunu kötüye kullandığını ve rakiplerini zayıflattığını inceleyecek. Tüketici seçimini kısıtlamakla suçlayan Bakanlık, şirketin özellikle iPhone ve uygulama mağazası bağımlılığı yarattığını düşünüyor.
Konuyla ilgili konuşan Başsavcı Merrick Garland, Apple'ın "yenilikçiliği engellemek" ve "rakiplerini boğmak" için bazı kurallar kullandığını söyledi. Apple'ın rekabete aykırı davranışlarının bir sonucu olarak tüketicilerin daha yüksek fiyatlar ödediğini söyledi.
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ABD akıllı telefon pazarının yüzde 70'inden fazlasını elinde bulunduran Apple, iddiaları reddetti. Bu kapsamda davanın hem gerçekler hem de hukuki açıdan yanlış olduğunu söyledi. Bir şirket sözcüsü, Apple'ın müşteri beklentilerini karşılamak için çalıştığını belirtti. Buna göre dava, kullanıcı deneyimini tehdit ettiğini söyledi.
Bu antitröst davasının başarılı olması halinde Apple, iOS cihazlarındaki sıkı kontrolün bir kısmını gevşetmek zorunda kalabilir. Ancak şirket, iddialara karşı mahkemede kendisini şiddetle savunacağının altını çizdi.
Daha önce benzer bir kararı Avrupa Birliği almıştı. AB, Apple'ın kullanıcıları daha ucuz olan diğer müzik dinleme uygulamalarından mahrum ettiğini ve günün sonunda kendi menfaati için iOS kullanıcılarını maddi zarara uğrattığını öne sürdü.,
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