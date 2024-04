Activision, 27 binden fazla Call of Duty oyuncusunu, hile sebebiyle banladı

Google Meet'e yapay zeka destekli not alma ve gerçek zamanlı çeviri özellikleri geliyor

Dünyanın Teams ile birlikte en çok kullanılan iki toplantı uygulamasından biri olan Google Meet, yapay zeka destekli gıcır gıcır özellikler alacak. Şirket, uygulamaya ek bir ücret karşılığında sunulacak çok kullanışlı iki özelliği sunmaya hazırlanıyor. Google Meet'e gelecek bu özellikler, Google Workspace'e ek bir ücret karşılığında sunulacak ve kullanıcılara toplantılarda not alma ve gerçek zamanlı çeviri imkanı sağlayacak. Google Meet'e eklenen 'Benim için Not Al' özelliği, toplantı katılımcılarının konuşmalarını otomatik olarak transkript ederek not alma ihtiyacını ortadan kaldıracak. Ayrıca Google Meet'e eklenecek olan 'Benim için Çevir' özelliği ise çok dilli toplantılarda dil engellerini aşmayı hedefliyor. Google'ın bu yeni özellikleri, başlangıçta kurumsal kullanıcılara yönelik olacak olsa da ilerleyen zamanlarda tüketici düzeyindeki Google ürünlerine de yayılması bekleniyor. Google Meet'e gelecek bu yapay zeka özelliklerini kullanmak için aylık 10 dolar gibi bir ücret ödenmesi gerekecek.