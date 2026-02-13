İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "Suç Gelirlerini Aklama" ve "Müstehcenlik" suçları kapsamında çalışma başlattı.
Yapılan incelemelerde, 7 Haziran 2023'te mahkeme kararıyla erişim engeli getirilen OnlyFans platformuna IP adresi değişikliği yapılarak erişim sağlandığı belirlendi. Ekipler, şüphelilerin herkese açık sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımlar yaparak takipçilerini ücret karşılığında özel içeriklere yönlendirdiğini tespit etti. Ayrıca etkileşimi artırmak amacıyla görsel ve videolarla platforma girişlerin teşvik edildiği kaydedildi.
Soruşturma kapsamında bazı OnlyFans içerik üreticilerine operasyon düzenlendi. 16 kişi gözaltına alınırken Merve Taşkın, Gizem Bağdaçiçek, Burçin Erol ve Serpil Cansız'ın yurt dışında oldukları tespit edildi.
Yurt dışında olduğu tespit edilen Burçin Erol, Endonezya'nın Bali adasından paylaşımlar yapmaya devam ettiği görüldü.
Son Dakika › Teknoloji › Adı OnlyFans operasyonunda geçiyor! Burçin Erol bakın neredeymiş - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)