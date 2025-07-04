AKINCI TİHA'dan Başarılı Test

AKINCI taarruzi insansız hava aracı (TİHA), KEMANKEŞ mini akıllı seyir füzesi ile gerçekleştirdiği atış, seyir ve dalış testinde hedefi tam isabetle vurarak, görevini başarıyla tamamladı.

Baykar Teknoloji tarafından üretilen AKINCI TİHA'ya yerli füze sistemlerinin entegrasyon çalışmaları sürüyor. Yine Baykar tarafından üretilen 2 adet KEMANKEŞ mini akıllı seyir füzesi ile gerçekleştirilen atış, seyir ve dalış testinde hedef tam isabetle vurulurken; seyir ve dalış görevleri de başarı ile yerine getirildi. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, atış, seyir ve dalış testine ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak, "Yay gibi çevik AKINCI'lara, KEMANKEŞ'ler ok olur" dedi.