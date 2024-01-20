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Amazon Prime Video, Avrupa'ya Odaklanacak - Son Dakika
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Amazon Prime Video, Avrupa'ya Odaklanacak

Amazon, Prime Video için Avrupa'ya daha çok önem verecek. Şirket, Avrupa'ya odaklanacak, akabinde Afrika ve Orta Doğu'yu kapsayan MENA bölgesinde faaliyetlerini azaltacak. Yeniden yapılanma kapsamında orijinal Avrupa içeriklerine daha çok önem verilecek. Türkiye'nin durumu ise henüz netlik kazanmadı.

Amazon Prime Video, Avrupa\'ya Odaklanacak
20.01.2024 - 08:31,  Güncelleme: 08:37
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E-ticaret platformu olarak bilinen Amazon, sadece bundan ibaret değil. Pek çok ülkede faaliyet gösteren ABD'li şirket, bulut bilişim, gıda ve perakende, yapay zeka ile birlikte sinema alanlarında varlık gösteriyor. Türkiye ile birlikte birçok yerel içerikler sunan Amazon, bu alanda yeniden yapılanmaya gidiyor. Buna göre büyük değişiklikler olacak gibi görünüyor. İşte ayrıntılar…

Amazon, Prime Video için Avrupa'ya daha çok önem verecek!

Bilindiği üzere Amazon, Prime abonelerine Prime Video platformu üzerinden dizi ve filmler sunuyor. Hizmetteki içerik sayısı bir hayli fazla. Bu içerikler arasında Amazon'un yapımcılığını üstlendiği yani orijinal yapımlar da yer alıyor.

Aktarılan bilgilere göre Amazon, orijinal içerikler konusunda yeniden yapılanmaya gidiyor. Buna göre şirket, Avrupa'ya odaklanacak, akabinde Afrika ve Orta Doğu'yu kapsayan MENA bölgesinde faaliyetlerini azaltacak.

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Bu kapsamda Amazon, söz konusu bu bölgelerde hizmet vermeye devam edecek fakat ayrılan bütçeyi düşürecek, çalışan sayısını azaltacak ve artık yeni orijinal içerikler sunmayacak. Neyse ki "Ebuka Turns Up Africa" ve "LOL ZA" gibi daha önceden onay alan içerikler iptal edilmeyecek.

Şirket, yeniden yapılan kapsamında orijinal Avrupa içeriklerine daha çok önem verecek. Bunun için Avrupa ile ilgilenen ekibi iki bölüme ayıracak. İlk ekip olan EU Established, İngiltere, Almanya, İtalya, Fransa ve İspanya pazarlarına odaklanacak. Yeni kurulacak olan EU Emerging ekibi ise Benelüks ülkeleri ( Belçika, Hollanda ve Lüksemburg), İskandinavya, Orta Avrupa ve Doğu Avrupa'ya odaklanacak.

Amazon Prime Video, Avrupa'ya Odaklanacak

Bu ekibin başında Türkiye de dahil olmak üzere birkaç bölgenin direktörü olan Ritchie Ordonez bulunacak. Tabii Avrupa ekipleri için ayrılan bütçenin artırılacağını da belirtmek gerekiyor.

Türkiye ne olacak?

Yeniden yapılanmanın Türkiye'yi nasıl etkileyeceği şimdilik bilinmiyor. Ülkemizin direktörü Ritchie Ordonez, başında olduğu EU Emerging ekibine Türkiye'yi de dahil ederse orijinal içerikler hazırlanmaya devam edilecektir. Bu ihtimalin yüksek olduğu söyleniyor. Aksi takdirde ise Prime Video'da yeni orijinal yapımlar göremeyebiliriz.

Kaynak: Shiftdelete
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