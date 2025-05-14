Anadolu GTA Fuarı: Geleceğin Teknolojileri - Son Dakika
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Teknoloji

Anadolu GTA Fuarı: Geleceğin Teknolojileri

Anadolu GTA Fuarı: Geleceğin Teknolojileri

Anadolu Üniversitesi, TEKNOFEST Kulübü tarafından teknoloji fuarı düzenlendi; projeler sergilendi.

14.05.2025 12:54
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Anadolu Üniversitesi TEKNOFEST Kulübü tarafından Anadolu GTA 25 Geleceğin Teknolojileri Arenası Fuarı gerçekleştirildi.

Üniversitenin Öğrenci Merkezi Fuaye Alanı ile Yunus Emre Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, 1-4 Mayıs'ta KKTC'de düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'e kabul edilen insansız hava aracı, roket, elektrikli araç ve robot projeleri sergilendi.

Fuarın açılışına katılan TEKNOFEST Genel Sekreteri Muhammed Saymaz, "TEKNOFEST" konulu sunumu sırasında yaptığı konuşmada, TEKNOFEST'in gençler için yeni fırsatlar sunduğunu söyledi.

Gençlerle Türkiye'yi dünya arenasında en iyi şekilde temsil etmeye gayret gösterdiklerini anlatan Saymaz, "Milli Teknoloji Hamlesi'nin bize kattığı en önemli şey insan kaynağı. Nitelikli insan kaynağıdır. Girişimcilik ekosisteminin oluşması açısından, ayrıca yeni AR-GE üretim tesislerinin açılmasına teşvik etmesi yönüyle çok kıymetli. Milli Teknoloji Hamlesi aslında bir kültür." diye konuştu.

Saymaz, TEKNOFEST'in 2018 yılında hayata geçirildiğini ve bu sürecin temelinin 2017 yılında kurulan T3 Vakfı ile atıldığını anımsatarak, "En önemli iddialarımızdan biri, milli teknolojiyi toplumun kültürünün merkezine yerleştirmekti. Bunu başardığımıza inanıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanından bilim ve teknolojiyle ilgili projeler geliyor. Bu projelere destek talepleri sunuluyor." dedi.

Muhammed Saymaz, Azerbaycan, KKTC, Arnavutluk ve Suriye'de teknoloji atölyeleri ve bilim merkezleri kurduklarını, bu merkezlerde olduğu gibi Türkiye'de de tüm eğitimlerin ücretsiz olarak verildiğini kaydetti.

Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Özkay'ın da konuşma yaptığı fuarda TEKNOFEST belgeseli izlendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Teknoloji Anadolu GTA Fuarı: Geleceğin Teknolojileri - Son Dakika

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