ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta yeni gümrük tarifelerini tüm dünyaya duyurdu. Ağır gümrük vergileri tepki çekerken, küresel ticareti büyük ölçüde sekteye uğratacağı yönünde endişeler arttı.
Gümrük vergilerine karşı global şirketler yeni yollar aramaya başladı. Bunlardan birisi de ABD merkezli dünyanın en büyük teknoloji firmalarından Apple oldu. Apple, gümrük vergilerinden kaçınmak için ilginç bir yola başvurdu.
Apple'ın Hindistan ve Çin'den 5 uçak dolusu iPhone getirdiği iddia edildi. ABD vatandaşları da zam gelmeden önce teknoloji mağazalarına akın ederek iPhone aldığı öğrenildi.
Trump, 2 Nisan'da ABD'ye ithal edilen tüm ürünlere ek gümrük vergileri getiren kararnameyi imzalamıştı. Beyaz Saray, söz konusu tarifelerin 9 Nisan'da uygulamaya geçeceğini açıklamıştı. Kararname kapsamında ABD'nin birçok ticaret partnerine uyguladığı tarife oranları, yüzde 10 ila yüzde 50 arasında değişiyor. Pek çok ülke ve AB, Trump'ın tarifelerine tepki göstermiş, bu oranların ABD ile müzakere edileceğini bildirmişti. Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett, 50'yi aşkın ülkenin Trump'ın uygulayacağı tarifeleri müzakere etmek üzere Beyaz Saray ile temasa geçtiğini belirtmişti.
Son Dakika › Teknoloji › Apple, gümrük vergilerinden kaçınmak için 5 uçak dolusu iPhone'u ABD'ye transfer etti - Son Dakika
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