Gündemden düşmeyen Apple, bu kez de iPhone 15 modelinin montajını Brezilya Foxconn fabrikasında yapmaya karar verdi. São Paulo'da bulunan tesisin genişletilerek, uluslararası Apple standartlarına daha uyumlu hale getirilmesi bekleniyor. Bu hamlenin asıl sebebi olarak ise, ülkede elektronik cihazlara getirilen yüksek vergiler gösteriliyor.
Tam 1.460 dolara satılan standart iPhone'lar, birçok Brezilyalı için sahip olunması zor bir cihaz haline geldi. Bu fiyat, Amerika'dakinin neredeyse 2 katı yapıyor. Alınan kararın, ülkeye yatırım yapan diğer teknoloji devleri için de önemli bir örnek olacağı öngörülmekte. Ayrıca ülkenin Amerika'ya nispeten yakın konumu da diğer bir kritik faktör olarak öne çıktı. İşte tüm detaylar…
iPhone 15, bu sefer Brezilya yolunda!
Apple'ın yaptığı bu hamlenin diğer sebebinin ise, şirketin üretim ve tedarik zincirini çeşitlendirme çabası olduğunu söyleyebiliriz. Bu zamana kadar üretim ağını Çin üzerine kuran firma, ülkeyle olan ilişkilerin giderek zayıflamasıyla birlikte yeni bir yol arayışına girdi. Böylece üretimini tek bir bölgeye bağlamaktan da kurtulmayı amaçlayan Apple yönetimi, ucuz iş gücü olan diğer bölgelerdeki faaliyetlerini artıracak gibi görünüyor.
Fakat sadece 6.1 inçlik ekrana sahip olan standart iPhone 15 modelinin Brezilya'da montajlanacağının altını çizelim. iPhone Plus, Pro ve Pro Max modelleri ise Çin'de montajlanmaya en azından bir süre daha devam edecek. Brezilya'da montajlanan ürünlerin model numarasında BR/A ibaresi bulunacağı açıklandı. Bu haber ülke halkı tarafından memnuniyetle karşılanırken, fabrikadaki artan iş hacmiyle beraber birçok yeni iş imkanının doğması bekleniyor.
Apple yeni araştırma merkezi açıyor!
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Son Dakika › Teknoloji › Apple, iPhone 15'in montajını Brezilya'da yapmaya karar verdi - Son Dakika
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