Apple, iPhone 15\'in montajını Brezilya\'da yapmaya karar verdi

Nothing Phone (2a) Güncellemesi ile Stabil Hale Geliyor

Nothing'in en son telefonu olan Nothing Phone (2a), güncellemeleri alarak daha da stabil hale geliyor. Phone (2a), Nothing OS 2.5.3 güncellemesi ile birlikte birçok hata düzeltmesi ve geliştirme sunuyor. Ayrıca şirket, üç büyük Android sistem güncellemesi ve dört yıl boyunca aylık güvenlik güncellemelerini cihaza yayınlayacağını duyurdu. Güncelleme notları arasında yeni özellikler ve iyileştirmeler de bulunuyor. Nothing Phone (2a) hakkında yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın.