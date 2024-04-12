Teknoloji

Akıllı telefon dünyasının en güçlü ismi olan Apple, yeni özelliklerle iPhone serilerinin gücünü arttırmak istiyor. Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren şirket, uzun bir süredir beklenen bir özelliği kullanıma sunmak için harekete geçti.

Apple, iPhone destekli Apple Pencil için patent aldı

Apple, rakiplerinin getirdiği yeniliklere geç katılmasıyla bilinen bir teknoloji şirketi olarak akıllarda kaldı. Akımlara geç katılmasını "Daha iyisi için" diye açıklayan teknoloji devi, yine rakiplerinin uzun bir süre önce kullandığı kalem özelliği için düğmeye bastı.

The Galox'un yaptığı paylaşıma göre Apple Pencil için yeni bir patent onaylandı. Paylaşılan bilgiye göre Apple Pencil, iPhone'larla uyumlu bir şekilde çalışacak. Bu paylaşımda yer almasa da daha önceki sızan raporlara göre aynı kalem, iPad'lerde de kullanılacak. Ek olarak cihaz, şarj gerektirmeyecek.

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Öte yandan Apple Pencil için bir tarih verilmedi. Bu durum uzun bir süre gelmeme ihtimalini güçlü kılıyor. Zira katlanabilir iPhone patentini de önceki dönemlerde birçok kez görmüştük. Ancak gelinen şu nokta da bilinmezlik sürüyor.

Katlanabilir iPhone modeliyle ilgili bugüne dek ortaya çıkan sızıntıların ortak noktası 2026 yılında vitrine çıkacağı yönündeydi. Hatta kaynakların çoğu bu bilgiyi üst düzey bir Apple yetkilisine doğrulattığını bile söyledi. Ancak görünüşe göre model bu tarihte de piyasaya sürülmeyecek. Şirkete yakın kaynaklardan gelen raporlara göre katlanabilir iPhone, 2026'nın dördüncü çeyreğinden 2027'nin ilk çeyreğine ertelendi