Arnavutköylü gençler ABD\'de düzenlenen \'Dünya Robot Şampiyonası\'nda\' ülkemizi temsil etti

Üye Girişi
Son Dakika Logo

26.04.2026 09:47  Güncelleme: 09:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arnavutköy Belediyesi'nin destekleriyle İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, ABD'nin St. Louis kentinde düzenlenen VEX Robotics Dünya Şampiyonası'nda geliştirdikleri robotlarla Türkiye'yi temsil etti.

Arnavutköy Belediyesi'nin bilim ve teknoloji yatırımlarının merkezinde yer alan Bilim Arnavutköy, gençlerin uluslararası başarılarına zemin hazırlamaya devam ediyor. İlçede kurulan güçlü eğitim altyapısı sayesinde yetişen öğrenciler, bugün dünyanın en prestijli robotik organizasyonlarından biri olan VEX Robotics Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etti. Arnavutköy'de eğitim gören İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Arnavutköy Belediyesi'nin destekleriyle uluslararası arenada boy gösterdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin St. Louis şehrinde düzenlenen ve 800 takımın katıldığı organizasyonda yarışan öğrenciler, kendi tasarladıkları robotlarla kıyasıya rekabetin yaşandığı platformda mücadele verdi. Arnavutköy'den lise takımlarının yanı sıra ortaokul düzeyindeki öğrenciler de organizasyonda yer alarak ilçeyi geniş bir katılımla temsil etti.

Eğitim programları sayesinde öğrenciler, yalnızca bugünün değil, geleceğin teknolojilerine de hakim bireyler olarak yetişiyor

Şampiyonada Robotist ve Mario isimli takımlar, kurulan stantlarda projelerini sergileyerek geliştirdikleri robotik sistemlerle teknik yeterliliklerini ortaya koyarken, takım ruhu, mühendislik becerisi ve yenilikçi yaklaşımlarıyla dikkat çekiyor. Farklı ülkelerden yüzlerce takımın yer aldığı organizasyonda öğrenciler, hem okullarını hem de Türkiye'yi başarıyla temsil etti. Guinness Rekorlar Kitabı'na "Dünyanın En Büyük Robot Yarışması" olarak giren VEX Dünya Şampiyonası'nda Arnavutköylü öğrenciler önemli başarılara imza attı. İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde faaliyet gösteren IOROBOT/ Mario takımı, sergilediği üstün performansla dünya şampiyonasında üst üste 4'ünc yılında da ödül kazanarak istikrarlı başarısını sürdürdü.

İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin RobotIST takımı ise turnuvaya ikinci katılımında önemli bir sıçrama gerçekleştirdi. Güçlü rakiplerini geride bırakarak çeyrek finale yükselen ekip, turnuvadan ödülle dönerek başarısını taçlandırdı. Her iki takımın elde ettiği dereceler, Arnavutköy'ün eğitim ve teknoloji alanındaki vizyonunu uluslararası arenada bir kez daha ortaya koydu. Arnavutköy Belediyesi, bilimsel eğitimi yalnızca yarışmalarla sınırlı görmeyip kalıcı ve sürdürülebilir bir altyapıyla destekliyor. Bilim Arnavutköy ve belediyeye bağlı teknoloji atölyelerinde binlerce çocuk; kodlama, robotik, yapay zeka, elektronik ve 3boyutlu tasarımla tanışıyor. Bu merkezlerde yürütülen eğitim programları sayesinde öğrenciler, yalnızca bugünün değil, geleceğin teknolojilerine de hakim bireyler olarak yetişiyor ve uluslararası platformlara güçlü bir hazırlıkla katılıyor.

"Gençlerimize imkan verildiğinde neler başarabileceklerini burada görüyoruz"

Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, iki sezondur yakından takip ettiği okulların öğretmen ve öğrencileriyle birlikte şampiyona alanında yer aldı. Öğrencileri yalnız bırakmayarak yarışma sürecinde yanlarında bulunan Candaroğlu, gençlerin heyecanına ortak oldu. Candaroğlu, "İki sezondur yakından takip ettiğimiz ilçemizin güzide okullarıyla, hocalarımız ve takımlarımızla birlikte burada, VEX Robotics Dünya Şampiyonası'ndayız. Alanda iki muhteşem takımımızla müsabakaların içindeyiz. Onlarla birlikte bu heyecanı ve duyguyu yaşamak için buradayız. Gençlerimize imkan verildiğinde neler başarabileceklerini bir kez daha burada görüyoruz. Ülkemiz ve bayrağımız adına bizleri gururlandıran çok kıymetli bir tablo var. Emeği geçen tüm öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Talha Bektaş, "Yıllardır bu turnuvaya katılarak Türkiye'yi temsil ediyoruz. Ancak bu süreçte bizleri destekleyen belediye başkanımızın burada fiziki olarak da yanımızda olması bizler için ayrı bir mutluluk kaynağı oldu. İlçemizi ve ülkemizi temsil etmekten büyük gurur duyuyoruz" dedi.

İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Saadet Bektaş ise dördüncü kez dünya turnuvasına katılma başarısı gösterdiklerini belirterek, "Başkanımızın yanımızda olması bizleri gururlandırdı. Öğrencilerimizin heyecanı hepimizi duygulandırıyor. Eğitim camiası adına, eğitime ve öğrencilere verdiği destek için kendilerine teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara’da kayınpederini sokak ortasında vuran damat dehşet saçtı Ankara'da kayınpederini sokak ortasında vuran damat dehşet saçtı
Nisan’da kış geri döndü: Kars beyaza büründü Nisan’da kış geri döndü: Kars beyaza büründü
Kış geri döndü Kar kalınlığı 15 santimetreyi aştı Kış geri döndü! Kar kalınlığı 15 santimetreyi aştı
Netanyahu’nun büyükelçi olarak atadığı isme İngiltere’de cinsel istismar suçlaması Netanyahu’nun büyükelçi olarak atadığı isme İngiltere'de cinsel istismar suçlaması
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı görevden alındı Milli Eğitim Bakan Yardımcısı görevden alındı
Müzakere masası kurulacak mı İran’da kafa karıştıran açıklamalar Müzakere masası kurulacak mı? İran'da kafa karıştıran açıklamalar
Deprem fırtınası 24 saatte 17 kez sallandı Deprem fırtınası! 24 saatte 17 kez sallandı

08:59
“Midemi aldırdım“ deyince yanlış anlaşıldı İşte Bergüzar Korel’in 20 kilo verdiği sırrı
"Midemi aldırdım" deyince yanlış anlaşıldı! İşte Bergüzar Korel'in 20 kilo verdiği sırrı
08:30
Uşak’ta görev başındaki polislere ateş açıldı Yaralılar var
Uşak'ta görev başındaki polislere ateş açıldı! Yaralılar var
08:12
Bingöl’de 4.4 büyüklüğünde deprem
Bingöl'de 4.4 büyüklüğünde deprem
08:04
Trabzon’daki boks maçında büyük kavga Ringe onlarca kişi girdi, yumruklar havda uçuştu
Trabzon'daki boks maçında büyük kavga! Ringe onlarca kişi girdi, yumruklar havda uçuştu
07:41
İşte yemeği kana bulamak isteyen saldırgan Trump fotoğrafını paylaştı
İşte yemeği kana bulamak isteyen saldırgan! Trump fotoğrafını paylaştı
07:21
Yemekteki saldırının görüntüleri ortaya çıktı Trump’ı apar topar salondan çıkardılar
Yemekteki saldırının görüntüleri ortaya çıktı! Trump’ı apar topar salondan çıkardılar
07:04
Trump’ın yemeğinde silahlı saldırı Gizli servis anında müdahale etti
Trump’ın yemeğinde silahlı saldırı! Gizli servis anında müdahale etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2026 10:18:49. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.