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Art Basel Miami Beach 2023'te Özel Tasarım Fiat 500e Açık Artırmaya Çıktı - Son Dakika
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Art Basel Miami Beach 2023'te Özel Tasarım Fiat 500e Açık Artırmaya Çıktı

Armani, Bvlgari ve Kartell markalarıyla iş birliği içinde tasarlanan üç farklı Fiat 500e, Art Basel Miami Beach 2023 çağdaş sanat etkinliğinde açık artırmaya sunuldu. Satış gelirleri çevresel faaliyetlere odaklanan kuruluşlara bağışlanacak.

Art Basel Miami Beach 2023\'te Özel Tasarım Fiat 500e Açık Artırmaya Çıktı
15.12.2023 - 19:13,
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Art Basel Miami Beach 2023 çağdaş sanat etkinliğinde özel tasarım üç farklı Fiat 500e açık artırma için sahneye çıktı. 7 Aralık'ta düzenlenen etkinlikte Armani, Bvlgari ve Kartell markalarıyla iş birliği içinde tasarlanan üç farklı 500e versiyonu sergilendi.

3 farklı Fiat 500e açık artırma için buluştu

futureflow.life'da yer alan habere göre, 7 Aralık günü düzenlenen Art Basel Miami Beach 2023 çağdaş sanat etkinliği, 3 farklı Fiat 500e'nin açık artırmasına da sahne oldu. Araçlar, satış gelirleri, çevresel faaliyetlere odaklanan kar amacı gütmeyen kuruluşlara bağışlanmak üzere açık artırmaya sunuldu.

Art Basel Miami Beach 2023'te Özel Tasarım Fiat 500e Açık Artırmaya Çıktı

FIAT CEO'su ve Stellantis Global Pazarlama Direktörü Olivier Francois, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bir otomobil üreticisinin, moda tasarımı, mobilya tasarımı ve lüks tüketim olmak üzere üç farklı sektörün en ikonik İtalyan markalarıyla bir araya gelerek böyle bir açık artırmayla sanatı dünya dostu bir mesajla birleştiren benzersiz bir iş ortaya koymak ender görülen bir durum. Özel olarak hazırlanan bu üç otomobil, FIAT'ın sürdürülebilirlik misyonuna atıfta bulunuyor ve tamamen elektrikli Fiat 500e'nin Kuzey Amerika lansmanı için geri sayarken model için de bir ivme yaratıyor."

Art Basel Miami Beach 2023'te Özel Tasarım Fiat 500e Açık Artırmaya Çıktı

Stellantis'in Kuzey Amerika'daki ilk BEV modeli olan Fiat 500e, sunduğu satın alma deneyimiyle de dikkat çeken bir model. 500e, Stellantis'in 2030 yılına kadar binek otomobil ve hafif ticari araç satışlarındaki tam elektrikli araç (BEV) oranının, Amerika Birleşik Devletleri'nde yüzde 50'ye, Avrupa'da yüzde 100'e ulaştırma hedefini içeren 'Geleceğe Cesaretle' (Dare Forward 2030) stratejik planında da önemli bir rol oynuyor.

Art Basel Miami Beach 2023'te Özel Tasarım Fiat 500e Açık Artırmaya Çıktı

Şimdi biz gelelim açık artırmaya. Müzayede öncesinde, 28 Kasım'da "de PURY" online platformunda çevrimiçi bir katalog yayınlandı. Bu platform, etkinliğe katılamayacak olanlara açık artırmaya kayıt yaptırmaları için özel bir şans sağladı ve açık artırma öncesinde kayıt, çevrimiçi ve telefonla açık artırmaya erişim olanağı sağladı.

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Açık artırmayı yöneten Simon de Pury, "Üç eşsiz Fiat 500 otomobilinin müzayedesini gerçekleştirdiğim için çok heyecanlıyım. Üç otomobil adeta tekerlekler üzerinde ilerleyen çarpıcı ve güzel sanat eserleri. Açık artırmadan elde edilen gelirin tamamının çevreye yönelik çalışmalara gidecek olması da harika." dedi.

Kaynak: Shiftdelete
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Amerika Birleşik Devletleri, Bvlgari, Miami, Fiat, Son Dakika

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