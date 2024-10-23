ASELSAN'dan Yenilikçi AR-GE Ürünleri - Son Dakika
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Teknoloji

ASELSAN'dan Yenilikçi AR-GE Ürünleri

ASELSAN\'dan Yenilikçi AR-GE Ürünleri

ASELSAN Konya, SAHA EXPO'da MAKS OBA 40 ve AKONS Serisi sistemlerini tanıttı.

23.10.2024 11:19
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ASELSAN Konya, ilk AR-GE ürünleri "MAKS OBA 40" otomatik bomba atar ve "AKONS Serisi" akıllı silah yönetim ve nişangah sistemlerini SAHA EXPO Fuarı'nda ziyaretçilerle buluşturdu.

ASELSAN Konya'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi olan SAHA İstanbul'un düzenlediği SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda şirketin ilk AR-GE ürünleri de sergileniyor.

ASELSAN Konya, fuarda sergilediği ürünlerinden MAKS OBA 40 ve AKONS Serisi, şirketin sektördeki yetkinliğini ve AR-GE kapasitesini ortaya koyuyor.

Askerlerin operasyon sahasındaki performansını artırmak için geliştirilen yenilikçi ve yüksek teknoloji çözümleri, ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor.

Bu projelerden MAKS OBA 40, rakiplerine göre çok hafif olması ve ergonomik tasarımıyla askerlerin operasyonel çevikliğini artırıyor.

AKONS Serisi Akıllı Silah Yönetim ve Nişangah Sistemleri AKONS Serisi ise sahadaki askeri birliklerin etkinliğini artırmak üzere geliştirildi.

Yeni nesil akıllı nişangah ve silah yönetim sistemi Seri, AKONS-L, AKONS, AKONS-H ve AKONS Pan-Tilt olarak dört modelden oluşuyor.

AKONS-L, minimum eğitim gerektiren, operasyonel süreçleri optimize eden yapısıyla birliğin performansını artırıyor.

AKONS ve AKONS-H de piyade ve keskin nişancılar için tasarlanmış ileri teknoloji bir nişangah sistemi olarak dikkati çekiyor.

Bu sistem, operasyon sırasında balistik hesaplamalar, meteorolojik veriler ve lazer mesafe ölçümleri yaparak, askerlerin hedeflerine yüksek isabetle ulaşmasını sağlıyor.

ASELSAN Konya, bu yenilikçi sistemlerle Türkiye'nin savunma sanayisindeki teknolojik gücünü artırmayı hedefliyor.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, 6 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) destekleriyle düzenlenen fuar, Anadolu Ajansının global iletişim ortaklığında 22-26 Ekim'de İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Teknoloji ASELSAN'dan Yenilikçi AR-GE Ürünleri - Son Dakika

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