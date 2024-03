ASELSAN, Yüzde 100 Yerli Çip İle AESA Radarını Tamamladı

Samsung Galaxy S24 Serisi ve S23 FE Kullanıcıları için One UI 6.1 Güncellemesi Çıkış Tarihi Belli Oldu

Samsung Galaxy S24 serisi ile birlikte kullanılan One UI 6.1 arayüzü, önemli güncellemeler ve Galaxy AI yapay zeka özellikleri sunuyor. Yeni bir sızıntıya göre, Samsung One UI 6.1 arayüzünün çıkış tarihi belli oldu ve S23 FE kullanıcıları da güncellemeyi alacak. Çin ve Güney Kore'deki kullanıcılara 28 Mart tarihinde güncelleme sunulacak. Galaxy S23 FE kullanıcıları da aynı tarihte güncellemeyi alacak. One UI 6.1 arayüzü, Galaxy AI özellikleri ile dikkat çekiyor. Güncelleme, çeşitli Samsung modellerine gelecek.