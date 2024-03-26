ASELSAN, Yüzde 100 Yerli Çip İle AESA Radarını Tamamladı

Bugün, Türkiye'nin savunma teknolojilerindeki bağımsızlığı için önemli adımlardan birinin daha atıldığına şahit olduk. Bu da ASELSAN tarafından geliştirilen ve çip seviyesinden son sistem entegrasyonuna kadar yüzde 100 yerli ve milli imkanlarla üretilen milli AESA (Aktif Elektronik Taramalı Dizi) radar teknolojisinin başarısıdır. Nitekim F-16 ÖZGÜR platformuyla ilk uçuşunu da gerçekleştirdi.
ASELSAN, yüzde 100 yerli çip devrimi ile AESA radarını tamamladı!
ASELSAN'ın AESA radar sistemini tamamen milli imkanlarla çip seviyesinden son sistem entegrasyonuna kadar hata yapmadan üretmesi, yerli savunma kabiliyetlerimizin ne denli ileriye taşındığını tüm dünyaya gösterdi.
ASELSAN'ın AESA radarının kalbini yerli üretim çip teknolojisi oluşturuyor. Aslında bu bile dünya çapında rekabet edebilecek bir teknolojik yetkinliğe ulaşıldığının kanıtı. Gelin bu özel çip teknolojisine biraz daha yakından bakalım.
https://shiftdelete.net/aselsan-aesa-radari-ilk-ucus
Galyum Nitrat (GaN) çipi kullanarak radar sistemlerinin performansı ve dayanıklılığı önemli ölçüde artırılıyor. Bu çip teknolojisi sayesinde radarlar daha hızlı, daha verimli ve daha geniş bir spektrumda çalışabilir hale geliyor. ASELSAN'ın kendi geliştirdiği bu çipler de dışa bağımlılığı azalttığı gibi hem teknolojik bağımsızlık hem de birçok ülkeye karşı teknolojik üstünlük sağlıyor.
Yerli üretim çip üzerine geliştirilen AESA radarı ise muharip uçakların hava-hava ve hava-yere operasyonlarında üstünlük sağlamasına olanak tanıyor. Zira çok sayıda hedefi aynı anda tespit ve takip etme, görüş ötesi füze güdümü ve yüksek çözünürlüklü yer görüntüleri oluşturma gibi özelliklere olanak sağlıyor. Ek olarak elektronik harp fonksiyonlarını da içinde barındırdığını ve bunun bile başlı başına muharebenin gidişatını değiştirmeye etken olduğunu söyleyelim.
Bu gelişmenin bir diğer güzel yanı ise gelecekte açacağı kapılar olacak. Çünkü Kaan gibi yeni nesil savaş uçakları, Kızılelma gibi insansız muharipler, Akıncı ve TUSAŞ Aksungur gibi TİHA'lar ve TUSAŞ Anka-3 MİUS gibi İHA'lar başta olmak üzere birçok platformda kullanılabilecek.
Son Dakika › Teknoloji › ASELSAN, Yüzde 100 Yerli Çip İle AESA Radarını Tamamladı - Son Dakika
Bayraktar TB3 için yeni bir kilometre taşı daha aşıldı. İHA'nın 2. prototipi başarıyla ilk uçuşunu gerçekleştirdi ve seri üretim yolunda ilerlenmeye başlandı. TCG Anadolu Gemisi üzerindeki ilk test ise 2024 yılında gerçekleştirilecek.
Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri F-35 krizinden sonra Yunanistan, F-35 siparişlerini onayladı ve F-16 Blok 30 ve Mirage 2000 uçaklarını satışa çıkardı. Yunanistan'ın hedefi, filosunu modernleştirerek F-35'lere yer açmak.
Sarıyer'in yaklaşan yerel seçimleri öncesinde adaylardan biri olan AK Parti Sarıyer Belediye Başkan Adayı Hüseyin Coşkun, şehrin önemli sorunlarına çözüm odaklı yaklaşımıyla dikkat çekiyor. Coşkun, Sarıyer'in güncel meseleleri ve çözüm önerilerini anlattı. Fiber internete belediye etkisi, yeni otopark alanları, trafik sorunu, deniz kirliliği önlemleri, gençlik merkezleri ve spor etkinlikleri gibi konular ele alındı.
WhatsApp'ın son beta sürümünde, metin tabanlı durum güncellemeleri yapma seçeneği eklenmiş bir düzenleme ekranı bulunuyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, fotoğraf veya video paylaşmak zorunda kalmadan düşüncelerini veya duygularını metin tabanlı olarak paylaşabilecekler.
Samsung Galaxy S24 serisi ile birlikte kullanılan One UI 6.1 arayüzü, önemli güncellemeler ve Galaxy AI yapay zeka özellikleri sunuyor. Yeni bir sızıntıya göre, Samsung One UI 6.1 arayüzünün çıkış tarihi belli oldu ve S23 FE kullanıcıları da güncellemeyi alacak. Çin ve Güney Kore'deki kullanıcılara 28 Mart tarihinde güncelleme sunulacak. Galaxy S23 FE kullanıcıları da aynı tarihte güncellemeyi alacak. One UI 6.1 arayüzü, Galaxy AI özellikleri ile dikkat çekiyor. Güncelleme, çeşitli Samsung modellerine gelecek.
Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi projeleri kapsamında Aselsan tarafından geliştirilen AESA radarı, F-16 Blok ÖZGÜR ile ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Bu uçuş, AESA radarının görev özelliklerini ve F-16 Blok ÖZGÜR uçağına uyumluluğunu göstermiştir. Aselsan AESA radarı, ilerleyen süreçlerde farklı uçaklarda da kullanılacak.
Qualcomm, S3 Gen 3 ve S5 Gen 3 adlı yeni ses çiplerini tanıttı. Bu çipler, daha uygun fiyatlı kablosuz kulaklıkların ses kalitesini artırmayı hedefliyor ve gelişmiş bağlantı özellikleri ile yapay zeka destekli ses teknolojilerini bir araya getiriyor. Bluetooth 5.4 LE ve Auracast desteği sunan çipler, daha güçlü ve kararlı kablosuz bağlantı sağlayarak kullanıcılara daha iyi bir müzik deneyimi sunuyor. Ayrıca gelişmiş Aktif Gürültü Engelleme (ANC) özellikleriyle dış ortam seslerini daha etkili bir şekilde engelleyerek daha sessiz bir ortamda müzik dinleme olanağı sağlıyor.
Florida'da alınan karara göre artık 14 yaşından küçük çocukların sosyal medya kullanması yasaklandı. Yasaya göre, 14 yaşın altındaki çocukların sosyal medya hesabı açması yasaklanırken, 14 veya 15 yaşındaki küçüklerin ise ebeveyn izni gerekmektedir. Yasayı ihlal eden sitelere para cezası ve tazminatlar uygulanacak.
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından desteklenen Tokat Merkez Organize Sanayi Bölgesi Dijital Altyapı Projesi, hayata geçirildi. Proje kapsamında SCADA sistemi kurularak yüksek gerilim arızalarına uzaktan müdahale edilebiliyor ve enerji tüketimi takip edilebiliyor.
Motorola Edge 50 Fusion modeli, kavisli bir 6,7 inç pOLED ekran, Snapdragon 6 Gen 1 işlemci, 8 GB RAM, 256 GB depolama alanı, 50 MP ana kamera, 13 MP ultra geniş açılı kamera, 32 MP ön kamera, 5.000 mAh batarya ve IP68 suya dayanıklılık gibi özelliklere sahip olacak. Telefonun fiyatı ise tahmini olarak 300 dolar civarında olması bekleniyor.
Çin tarafından getirilen kısıtlamalar nedeniyle Google servislerini kullanamayan Apple, Çin pazarında Baidu AI ile işbirliği yapacak. Apple'ın yeni cihazları, iOS 18 ile birlikte Baidu AI özellikleriyle piyasaya sürülecek. Bu işbirliği, Apple'ın marka değerini Çin pazarında arttıracak ve Baidu'yu daha da kapsamlı bir şirket haline getirecek.
Sizin düşünceleriniz neler ?