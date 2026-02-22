Askerler, yasağa rağmen canlı yayın yaptı! Takipçilerden istedikleri ise skandal - Son Dakika
Askerler, yasağa rağmen canlı yayın yaptı! Takipçilerden istedikleri ise skandal

Askerler, yasağa rağmen canlı yayın yaptı! Takipçilerden istedikleri ise skandal
22.02.2026 18:27
Bir grup asker, TikTok'ta açtıkları canlı yayında skandal ifadeler kullandı. TSK'nin görev başında sosyal medya kullanım yasağını umursamayan askerlerden rütbeli olduğunu iddia eden kişi, yayına konuk olan kadına hakaret ederken, diğerinin ise "Komutanınıza güzel bir kadın ayarlayın" dediği görüldü. Olayın ardından askerler hesaplarını kapattı.

Bir grup askerin, görev başındayken TikTok üzerinden açtıkları canlı yayın sosyal medyada büyük tepki topladı.

CANLI YAYINDA, KADIN İSTEDİ

Yayında rütbeli olduğunu iddia eden bir kişinin konuk kadına hakaret ettiği, bir diğer personelin ise "Komutanınıza kadın ayarlayın" şeklinde uygunsuz ifadeler kullandığı görüldü. Disiplin kurallarını ve sosyal medya yasağını hiçe sayan askerler, gelen tepkiler üzerine hesaplarını kapatarak izlerini kaybettirmeye çalıştı.

Olayın kamuoyuna yansımasının ardından, Milli Savunma Bakanlığı'nın konuyla ilgili inceleme başlatması bekleniyor. TSK bünyesinde akıllı telefon ve sosyal medya kullanımı kesin kurallarla yasaklanmış olup, kurumun itibarını sarsan bu tür davranışların "personelin ilişiğinin kesilmesine" kadar varan ağır disiplin cezalarıyla sonuçlandığı biliniyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

