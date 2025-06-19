Atatürk Üniversitesi 11 Sıralamada Yer Aldı - Son Dakika
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Teknoloji

Atatürk Üniversitesi 11 Sıralamada Yer Aldı

19.06.2025 17:50
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Atatürk Üniversitesi, 11 uluslararası sıralamada yer alarak Türkiye'deki 7 üniversiteden biri oldu.

Atatürk Üniversitesi, dünya sıralamalarında 11 uluslararası sıralama kuruluşunun tamamında yer alma başarısı gösteren Türkiye'deki 7 üniversiteden biri oldu.

Atatürk Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin köklü yükseköğretim kurumlarından biri olan Atatürk Üniversitesi, bilimsel üretkenliğe dayalı performansı ve uluslararası görünürlüğüyle 2025 yılı dünya üniversite sıralamalarında ilerlemeye devam ediyor.

Akademik Performansa Göre Üniversite Sıralaması (URAP) Araştırma Laboratuvarı tarafından hazırlanan 2024 raporunda, 11 uluslararası sıralamanın tamamında yer alan yalnızca 7 Türk üniversitesi arasında bulunan Atatürk Üniversitesi, yükseliş eğilimini 2025 verileriyle de sürdürdü.

URAP raporunda yer alan verilerde, Webometrics(Web Ölçümleme ve Görünürlük Sıralaması), ARWU (Dünya üniversitelerinin akademik sıralaması), CWUR(Dünya Üniversite Sıralamaları Merkezi), Leiden(Bilimsel Yayınlara Dayalı Sıralama), NTU (Tayvan Ulusal Üniversitesi Sıralaması), QS(Uluslararası Yükseköğretim Derecelendirme Kuruluşu), RUR(Yuvarlak Üniversite Sıralaması), SCImago(Araştırma ve İnovasyon Temelli Kurumsal Sıralama), THE(Yükseköğretim Derecelendirme Kuruluşu), U.S. News (ABD merkezli akademik sıralama kuruluşu) ve URAP dahil olmak üzere toplam 11 sıralamada listelenen Atatürk Üniversitesi, hem sayısal görünürlük hem de akademik etki bakımından istikrarlı bir başarı sergiledi.

Raporda, Türkiye'den Atatürk, Koç, Hacettepe, İstanbul Teknik, Ankara, Ege ve İstanbul üniversiteleri olmak üzere yalnızca 7 üniversite bu 11 sıralamada birden yer aldı.

Araştırma üniversiteleri arasında A2 kategorisinde yer alan Atatürk Üniversitesi, bu yıl açıklanan RUR 2025 sıralamasında son üç yılın en yüksek derecesine ulaştı. 2023 yılında 1012. sırada bulunan üniversite, 2024'te 794'e ve 2025'te ise 776. sıraya yükselerek tarihindeki en iyi derecesini elde etti.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, elde edilen başarının, üniversitenin son yıllarda yürüttüğü bilimsel, teknolojik ve yapısal dönüşümün bir sonucu olduğunu vurguladı.

Üniversitenin 11 dünya sıralamasının tamamında yer almasının tesadüf olmadığını ifade eden Hacımüftüoğlu, şunları kaydetti:

"Bu başarı, tüm akademik ve idari kadromuzun özverili çabalarının bir sonucudur. Bilim üretmeye, bilginin topluma yansımasına ve uluslararasılaşma hedeflerine odaklı bir yükseköğretim anlayışıyla yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz. Hedefimiz, sadece listelerde yer almak değil, zirveye doğru çıkmak ve küresel ölçekte ilk 500 üniversite arasında kalıcı bir yer edinmektir. Bu düşüncelerle, elde edilen başarıda emeği geçen tüm mensuplarımızı gönülden kutluyor, başarı dolu bir gelecek diliyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Teknoloji Atatürk Üniversitesi 11 Sıralamada Yer Aldı - Son Dakika

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