Aydın Lisesi öğrencileri 20 ilin katıldığı Genç Tekno Girişim Kampı'nda birinci oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aydın Lisesi öğrencileri 20 ilin katıldığı Genç Tekno Girişim Kampı'nda birinci oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın Lisesi öğrencileri 20 ilin katıldığı Genç Tekno Girişim Kampı\'nda birinci oldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Lisesi öğrencileri, İzmir'de 5-9 Ekim'de yapılan ve 20 ilin katıldığı Genç Tekno Girişim Kampı'nın Demo Day finalinde birincilik elde etti. Kampta Denizli ikinci, Manisa üçüncü olurken öğrenciler beş gün boyunca girişimcilik deneyimi kazandı.

İzmir'de 20 ilin katılımıyla düzenlenen Genç Tekno Girişim Kampı'nda Aydın Lisesi öğrencileri birincilik elde etti. Dört öğrenci, geliştirdikleri fikirlerle Demo Day finalinde zirveye çıktı.

İzmir'de 5-9 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Genç Tekno Girişim Kampı'nda Aydın Lisesi öğrencileri önemli bir başarıya imza attı. 20 ilin katıldığı organizasyonda fikirlerini projelere dönüştüren Aydınlı öğrenciler, Demo Day finalinde birincilik ödülünü kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'ne (YEĞİTEK) bağlı ETKİM birimi tarafından düzenlenen kampa Aydın'dan katılan Aydın Lisesi öğrencileri Kaan Uğuray, Doruk Çetin, Yavuz Ali Kızılkaya ve Furkan Asar, geliştirdikleri fikirleri jüriye sundu. Mentör öğretmenleri Nuran Kamber'in rehberliğinde çalışmalarını sürdüren öğrenciler, finalde gösterdikleri performansla birinciliği elde etti.

Girişimcilik, teknoloji ve yenilikçi fikirlerin ön plana çıktığı kampın Demo Day finalinde Denizli ikinci, Manisa ise üçüncü sırada yer aldı. Beş gün süren program boyunca eğitimlere katılan ve girişimcilik deneyimi kazanan öğrenciler, fikirlerini projeye dönüştürme ve sunma fırsatı buldu. Aydın Lisesi öğrencilerinin elde ettiği birinciliğin, gençlerin teknoloji ve girişimcilik alanındaki çalışmalarını ortaya koyduğunu vurgulayan Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise öğrencilerin geliştirdikleri fikirleri hayata geçirme yolunda kazandıkları deneyime de dikkat çekilerek tebrik edildi.

Kaynak: İHA
TeknolojiDenizliEğitimManisaİzmirAydınSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İneğin saldırdığı adamdan acı haber Hastanede can verdi İneğin saldırdığı adamdan acı haber! Hastanede can verdi
Barcelona’da Hansi Flick’ten Galatasaray maçı için açıklama: Dünyanın en gürültülü... Barcelona'da Hansi Flick'ten Galatasaray maçı için açıklama: Dünyanın en gürültülü...
250 liralık cacık pahalıya patladı Restorana 135 bin TL ceza 250 liralık cacık pahalıya patladı! Restorana 135 bin TL ceza
Motorlu testereyle üzerine koştu, 76 yaşındaki adam kabusu yaşadı Motorlu testereyle üzerine koştu, 76 yaşındaki adam kabusu yaşadı
Adıyaman’da kaybolan 16 yaşındaki Elvan, 12 gün sonra Şanlıurfa’da bulundu Adıyaman'da kaybolan 16 yaşındaki Elvan, 12 gün sonra Şanlıurfa'da bulundu
Marmara’daki deprem sonrası 3 uzmandan peş peşe açıklamalar Marmara'daki deprem sonrası 3 uzmandan peş peşe açıklamalar
12:54
Manisa’da katliam gibi kaza Olay yerinden ilk görüntüler
Manisa'da katliam gibi kaza! Olay yerinden ilk görüntüler
12:28
Manisa’da katliam gibi kaza Tur otobüsü ile çekici çarpıştı: 11 ölü, 27 yaralı
Manisa’da katliam gibi kaza! Tur otobüsü ile çekici çarpıştı: 11 ölü, 27 yaralı
12:15
Aliyev geri adım atmıyor Başörtüsü tartışmalarını alevlendirecek hamle
Aliyev geri adım atmıyor! Başörtüsü tartışmalarını alevlendirecek hamle
11:58
Cenazedeki dekoltesi eleştirilmişti İpek Tanrıyar’dan açıklama geldi
Cenazedeki dekoltesi eleştirilmişti! İpek Tanrıyar’dan açıklama geldi
11:23
DEM Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden adaylığını destekleyecek mi Çandar 4 şart saydı
DEM Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığını destekleyecek mi? Çandar 4 şart saydı
11:15
187 milyarlık fon vurgununda hesap zamanı Ünlü isim de listede
187 milyarlık fon vurgununda hesap zamanı! Ünlü isim de listede
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2026 13:00:47. #7.12#
SON DAKİKA: Aydın Lisesi öğrencileri 20 ilin katıldığı Genç Tekno Girişim Kampı'nda birinci oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei