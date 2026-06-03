Bakan Bayraktar: 30 Milyar Dolarlık Dev Enerji Yatırımı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 30 milyar dolarlık yatırımla, Türkiye'nin dört bir yanında toplam 30 bin kilometre uzunluğunda elektrik iletim hatları inşa edileceğini bildirdi.

Yenilenebilir enerji alanında, 2025 yılında devreye alınan yatırımlar nedeniyle düzenlenen 'Yenilenebilir Enerji Yatırımları Toplu Açılış Töreni', Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Törene başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve çok sayıda davetli katıldı. Program özelinde Bakanlık tarafından hazırlanan videonun seyredilmesinin ardından açılış konuşmalarına geçildi.

Bakan Alparslan Bayraktar, son 24 yılda enerji sektöründe önemli yapısal reformların hayata geçirildiğini belirterek, serbest piyasa modeline geçişle özel sektör yatırımlarının önünün açıldığını söyledi. Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında enerjide tam bağımsızlık hedefi doğrultusunda yerlileşme adımları atıldığını ifade eden Bayraktar, küresel salgınlar, bölgesel çatışmalar ve teknolojik gelişmelerin enerji güvenliğini daha kritik hale getirdiğini, artan enerji talebinin ise yeni projeler ve hedefleri zorunlu kıldığını kaydetti.

"Güneş ve rüzgar kurulu gücümüz, nisan sonu itibarıyla 42 bin megavata yaklaştı"

Milli Enerji ve Maden Politikasının 10'uncu yılında yeni bir enerji mimarisi oluşturmak için çalıştıklarını dile getiren Bayraktar, "Bu yeni stratejide, elektrik merkezde yer alırken yenilenebilir enerji kaynakları en büyük gücümüz olarak ön plana çıkıyor. Zira yenilenebilir enerji, arz güvenliğimize katkı sağlarken yerli bir kaynak olarak dışa bağımlılığımızı azaltıyor. Aynı zamanda 2053 net sıfır emisyon vizyonuyla da tam olarak örtüşüyor. 2002 yılında neredeyse sıfır olan güneş ve rüzgar kurulu gücümüz, nisan sonu itibarıyla 42 bin megavata yaklaştı. Bu rakam, bazı Avrupa ülkelerinin toplam kurulu gücünün üzerinde" ifadelerini kullandı.

Bakan Bayraktar, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) yarışmalarıyla güneş ve rüzgar enerjisindeki kurulu gücün artırılmaya devam edildiğini vurgulayarak, kapasite tahsisi yapılan depolamalı enerji projelerinin devreye girmesiyle Türkiye'nin daha güvenli ve daha dayanıklı bir elektrik şebekesine kavuşacağını ifade etti.

"2035 yılına kadar offshore rüzgarda 5 bin megawatlık kurulu güce ulaşmayı hedefliyoruz"

YEKA yarışmaları kapsamında 2024 ve 2025 yıllarında toplam 3 bin 800 megavatlık yeni kapasite tahsis edildiğini ve 630 milyon dolarlık kapasite tahsis bedelini yatırımcıların ödemesini sağladıklarını belirten Bakan Bayraktar, "Bu yıl da bin 500 megavatı rüzgar olmak üzere toplam 2 bin megavatın üzerinde yeni YEKA yarışmasını gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Başta sanayicilerimiz olmak üzere, belediyelerimiz, turizm tesislerimiz, çiftçilerimiz için kendi öz tüketim ihtiyaçlarını karşılama amaçlı kuracakları yenilenebilir enerji santrallerine kapasite sağlıyoruz. Ancak, önümüzdeki dönemin en önemli gelişmelerinden biri deniz üstü yani offshore rüzgar alanında olacak. Bakanlık olarak Saros Körfezi, Gökçeada, Bozcaada ve Edremit açıklarında dört ayrı offshore saha belirledik. İzin süreçlerinin tamamlanmasının ardından Türkiye'nin ilk deniz üstü rüzgar YEKA yarışmasını gerçekleştireceğiz. 2035 yılına kadar offshore rüzgarda 5 bin megawatlık kurulu güce ulaşmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

"30 milyar dolarlık yatırımla, 30 bin kilometre uzunluğunda elektrik iletim hatları inşa edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2024 yılında Bakü'de düzenlenen Birleşmiş Milletler 29'uncu Taraflar Konferansı'nda 2035 yılında rüzgar ve güneş kurulu kapasitesinin 120 bin megavata çıkaracağını dünyaya ilan ettiğini hatırlatan Bayraktar, "Bu çerçevede, 2024 yılında devreye aldığımız 6 bin 818 megavatlık kurulu güç ile bir rekor kırmıştık. 2025 yılı yatırımları için yeni bir 'rekor kurulu gücü' devreye alacağımızın sözünü vermiştik. Hamdolsun, sözümüzü yerine getirdik. Yenilenebilir enerjide ortaya koyduğunuz hedeflere en kısa sürede ulaşmak ve bu hedefleri daha da ileriye taşıma noktasında gece gündüz çalışıyoruz. Yenilenebilir enerjideki kapasite artışını yönetebilmek için hem altyapıya ciddi yatırım yapmamız hem de komşularımızla, bölge ülkeleriyle enterkoneksiyon kapasitemizi arttırmamız gerekiyor. Bu doğrultuda, 30 milyar dolarlık yatırımla, ülkemizin dört bir yanında toplamda 30 bin kilometre uzunluğunda elektrik iletim hatları inşa edeceğiz. Ayrıca bağlantısallık kapsamında Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan ve Bulgaristan ile birlikte elektriğin TANAP'ı diyebileceğimiz yeni bir projeyi de hayata geçirmek istiyoruz" diye konuştu.

Bakan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hattat Ali Hasan Zaman tarafından üstünde "Ya Vedud" yazan tablo hediye takdim edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir, Eskişehir, Mardin, Şanlıurfa ve Trabzon illerinin valileri ile sırasıyla canlı bağlantı sağlayarak ilk yatırım yerlerinin açılışı için görüşme gerçekleştirdi ve canlı bağlantılarda kurdele kesimi gerçekleştirildi.

Tören duaların ardından kurdele kesimi ile sonlandı. - ANKARA