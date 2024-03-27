Baykar Bayraktar TB3 İnsansız Hava Aracı (İHA), ASELSAN tarafından geliştirilen ASELFLIR-500 elektro-optik keşif ve hedefleme sistemi ile 25. uçuş testini başarıyla gerçekleştirdi. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde yapılan testte 6 saat süren bir uçuş gerçekleştirdi. Bayraktar TB3'ün toplam uçuş süresi 196 saate ulaştı.
Bayraktar TB3 İHA, yerli ASELFLIR-500 ile 25. uçuşunu gerçekleştirdi!
Aselsan tarafından geliştirilen ASELFLIR-500, Kanada ambargoları sonrasında geliştirilen ve şu anda Türkiye'nin sahip olduğu en ileri teknolojiler arasında yer alan elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemidir.
Ayrıca ASELFLIR-500 sisteminin entegrasyonu yerli ve milli imkanlarla geliştirilen teknolojilerin savunma alanındaki önemini bir kez daha kanıtladı. Bayraktar TB3'ün gelecek testleri ise aralarında TCG Anadolu gemisinden kalkış ve iniş testlerinin de bulunduğu, deniz üstü operasyon kabiliyetlerinin genişletilmesine odaklanacak.
Artık yüksek irtifalarda! Bayraktar TB3 SİHA'dan yeni başarı
225 HP- TEI-PD222ST (iddia)MühimmatL-UMTAS MAM Cirit BOZOK TOGAN KUZGUNDiğer-Katlanır kanat yapısı -Görüş hattı ve görüş hattı ötesi haberleşme -Kısa pistli uçak gemilerinden kalkış ve iniş Son Dakika › Teknoloji › Baykar Bayraktar TB3, ASELFLIR-500 ile 25. uçuş testini başarıyla gerçekleştirdi - Son Dakika İstanbul Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, girişimcilik ve inovasyon potansiyelini güçlendirmek amacıyla Hakkı Alkan tarafından kurulan Co-Founder.Work'u ziyaret etti. Ziyaretin amacı, girişimciliğin ve inovasyonun desteklenmesi gerektiğini vurgulamak ve bu alandaki girişimlere dikkat çekmekti. Kurum, belediye olarak girişimcilere ve startup'lara yönelik hizmet ve desteklerin artırılacağını belirtti. Xiaomi, geçen sene tanıttığı HyperOS güncellemesini eski cihazlarına da dağıtmaya başladı. Xiaomi mi 10, mi 10 Pro ve mi 10 Ultra modelleri için Android 13 tabanlı HyperOS güncellemesi nisan ayında yayınlanacak. Güncelleme, daha fazla özelleştirme seçeneği ve daha az güç tüketimi sunacak. HMD Global, Nokia'nın unutulmaz klasiklerinden biri olan Nokia 3210'u yeniden piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yeni modelin özellikleri arasında kamera ve renkli ekranın bulunması bekleniyor. Fiyatının 40 ile 80 Euro arasında olması bekleniyor. Bu nostaljik deneyim, Nokia hayranları ve mobil telefon tarihine ilgi duyanlar için heyecan verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Redmi Note 13 Turbo, 24069RA21C model numarasıyla 3C veri tabanında göründü. Telefonun 90W şarj hızını destekleyeceği bilgisi verilirken, lansmanın yakında gerçekleşeceği belirtiliyor. Redmi Note 13 Turbo, Çin pazarına özel olarak çıkacak ancak küreselde POCO F6 ismiyle satışa sunulması planlanıyor. Telefonun Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisiyle güçlendirileceği ve diğer teknik özelliklerinin Redmi Note 13 serisiyle benzer olacağı tahmin ediliyor. Apple'ın, iOS 18 güncellemesiyle üretken yapay zeka özelliklerini sunmayacağı iddia ediliyor. Şirketin, yapay zeka destekli sohbet botu projesinden vazgeçmediği ancak ertelendiği belirtiliyor. Yeni yapay zeka aracının 2025'te yayınlanması bekleniyor. vivo, tablet pazarındaki çalışmalarını sürdürerek kullanıcılarına vivo Pad 3 Pro modelini sunuyor. 13 inçlik 3,1K çözünürlüklü ekranı, güçlü işlemcisi, yüksek kapasiteli bataryası ve diğer özellikleriyle dikkat çeken tablet, kullanıcıların beğenisini kazanmayı hedefliyor. MediaTek Dimensity 9300 işlemci, 8/12/16 GB RAM, 128/256/512 GB depolama seçenekleri, 13 MP ana kamera, 8 MP ön kamera ve 66W hızlı şarj desteği gibi özelliklere sahip olan vivo Pad 3 Pro'nun fiyatları ise 2.999 CNY (~415 $) ile 3.999 CNY (~553 $) arasında değişiyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Samsun'da bazı ziyaretler gerçekleştirdi. Bakan Kacır, Samsun Valiliği'nde karşılandı ve Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Daha sonra Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'i ziyaret eden Kacır, vatandaşlarla sohbet etti ve fotoğraf çektirdi. Ziyaretlerine AK Parti ve MHP yöneticileri de eşlik etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beylikdüzü'nden Kadıköy'e kadar 52 kilometrelik hatla 2 kıtayı birbirine bağlayan elektrikli metrobüslerin test sürüşlerine 1 Nisan itibarıyla başlayacağını duyurdu. Elektrikli metrobüsler, çevreci ve yüksek yolcu kapasiteli olup, yakıt tasarrufu sağlamaktadır. Ayrıca sessiz çalışmasıyla kentteki gürültü kirliliğini azaltacak. Yalova Belediyesi ile Gebze Teknik Üniversitesi arasında Afetlere Dayanıklı Toplumlar Geliştirmek İçin Araştırma ve Eğitim Merkezi Kurulması Projesi (MARTEST) kapsamında protokol imzalandı. Proje, deprem ve tsunami etki değerlendirmesi, tahliye modellemesi ve bilimsel çalışmaları içermektedir.
ÖzelliklerBayraktar TB3Kanat açıklığı14 metreUzunluk8.35 metreYükseklik2.6 metreSeyir-En yüksek hız125 knot-160 knotFaydalı yük kapasitesi280 kilogramSilah istasyonu sayısı6Haberleşme-Kumanda menzili: SATCOMEn yüksek kalkış ağırlığı1450 kgHavada kalış süresi24+ saatKalkış ve inişOtomatikİtki tipi170 HP- TEI-PD170
225 HP- TEI-PD222ST (iddia)MühimmatL-UMTAS
MAM
Cirit
BOZOK
TOGAN
KUZGUNDiğer-Katlanır kanat yapısı
-Görüş hattı ve görüş hattı ötesi haberleşme
-Kısa pistli uçak gemilerinden kalkış ve iniş
Son Dakika › Teknoloji › Baykar Bayraktar TB3, ASELFLIR-500 ile 25. uçuş testini başarıyla gerçekleştirdi - Son Dakika
İstanbul Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, girişimcilik ve inovasyon potansiyelini güçlendirmek amacıyla Hakkı Alkan tarafından kurulan Co-Founder.Work'u ziyaret etti. Ziyaretin amacı, girişimciliğin ve inovasyonun desteklenmesi gerektiğini vurgulamak ve bu alandaki girişimlere dikkat çekmekti. Kurum, belediye olarak girişimcilere ve startup'lara yönelik hizmet ve desteklerin artırılacağını belirtti.
Xiaomi, geçen sene tanıttığı HyperOS güncellemesini eski cihazlarına da dağıtmaya başladı. Xiaomi mi 10, mi 10 Pro ve mi 10 Ultra modelleri için Android 13 tabanlı HyperOS güncellemesi nisan ayında yayınlanacak. Güncelleme, daha fazla özelleştirme seçeneği ve daha az güç tüketimi sunacak.
HMD Global, Nokia'nın unutulmaz klasiklerinden biri olan Nokia 3210'u yeniden piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yeni modelin özellikleri arasında kamera ve renkli ekranın bulunması bekleniyor. Fiyatının 40 ile 80 Euro arasında olması bekleniyor. Bu nostaljik deneyim, Nokia hayranları ve mobil telefon tarihine ilgi duyanlar için heyecan verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.
Redmi Note 13 Turbo, 24069RA21C model numarasıyla 3C veri tabanında göründü. Telefonun 90W şarj hızını destekleyeceği bilgisi verilirken, lansmanın yakında gerçekleşeceği belirtiliyor. Redmi Note 13 Turbo, Çin pazarına özel olarak çıkacak ancak küreselde POCO F6 ismiyle satışa sunulması planlanıyor. Telefonun Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisiyle güçlendirileceği ve diğer teknik özelliklerinin Redmi Note 13 serisiyle benzer olacağı tahmin ediliyor.
Apple'ın, iOS 18 güncellemesiyle üretken yapay zeka özelliklerini sunmayacağı iddia ediliyor. Şirketin, yapay zeka destekli sohbet botu projesinden vazgeçmediği ancak ertelendiği belirtiliyor. Yeni yapay zeka aracının 2025'te yayınlanması bekleniyor.
vivo, tablet pazarındaki çalışmalarını sürdürerek kullanıcılarına vivo Pad 3 Pro modelini sunuyor. 13 inçlik 3,1K çözünürlüklü ekranı, güçlü işlemcisi, yüksek kapasiteli bataryası ve diğer özellikleriyle dikkat çeken tablet, kullanıcıların beğenisini kazanmayı hedefliyor. MediaTek Dimensity 9300 işlemci, 8/12/16 GB RAM, 128/256/512 GB depolama seçenekleri, 13 MP ana kamera, 8 MP ön kamera ve 66W hızlı şarj desteği gibi özelliklere sahip olan vivo Pad 3 Pro'nun fiyatları ise 2.999 CNY (~415 $) ile 3.999 CNY (~553 $) arasında değişiyor.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Samsun'da bazı ziyaretler gerçekleştirdi. Bakan Kacır, Samsun Valiliği'nde karşılandı ve Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Daha sonra Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'i ziyaret eden Kacır, vatandaşlarla sohbet etti ve fotoğraf çektirdi. Ziyaretlerine AK Parti ve MHP yöneticileri de eşlik etti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beylikdüzü'nden Kadıköy'e kadar 52 kilometrelik hatla 2 kıtayı birbirine bağlayan elektrikli metrobüslerin test sürüşlerine 1 Nisan itibarıyla başlayacağını duyurdu. Elektrikli metrobüsler, çevreci ve yüksek yolcu kapasiteli olup, yakıt tasarrufu sağlamaktadır. Ayrıca sessiz çalışmasıyla kentteki gürültü kirliliğini azaltacak.
Yalova Belediyesi ile Gebze Teknik Üniversitesi arasında Afetlere Dayanıklı Toplumlar Geliştirmek İçin Araştırma ve Eğitim Merkezi Kurulması Projesi (MARTEST) kapsamında protokol imzalandı. Proje, deprem ve tsunami etki değerlendirmesi, tahliye modellemesi ve bilimsel çalışmaları içermektedir.
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