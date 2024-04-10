Bayraktar Akıncı TİHA, 50 bin uçuş saatiyle önemli bir başarıya imza attı

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Son dönemin en çok konuşulan yerli teknolojilerinden Bayraktar Akıncı TİHA, toplamda 50 bin uçuş saatini aşarak önemli bir başarıya daha imza attı. Baykar tarafından geliştirilen insansız hava aracı, şimdiden birçok kritik havacılık görevinde başrol oynamış durumda.

Ayrıca Akıncı'nın tam 9 farklı ülke tarafından satın alındığı biliniyor. 2021 yılının Ağustos ayında resmi olarak Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine katılan araç, şimdiden sayısız ilki başarmış durumda. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

Bayraktar Akıncı TİHA gümbür gümbür geliyor

Bayraktar Akıncı'nın 2022 yılındaki test uçuşu sırasında, 13.716 metre irtifaya yükselerek bu alanda Türkiye rekorunu kırması da olay yaratmıştı. Birçok yerli mühimmat ile tam uyumlu olan insansız hava aracı, şimdiye dek tamamen milli olan Gökçe Güdüm Kiti, Gözde Güdüm Kiti, KGK-82- SİHA, İHA-230 Süpersonik Füze, İHA-122 Süpersonik Füze, Çakır Seyir Füzesi, MAM-L, MAM-T, MAM-C, Tolun, Teber-81, Teber-82, LGK-81, LGK-82 ve HGK-82 ile birlikte kullanıldı. Bu listenin önümüzdeki dönemde daha da uzaması bekleniyor.

En güçlü versiyon olan Akıncı C toplamda 1700 HP kapasiteli dev bir motor gücüne sahip. B versiyonunda ise toplamda 1500 HP gücünde motor kullanılırken, A sürümü ise 900 HP olarak öne çıkıyor. Ek olarak Baykar ile Suudi Arabistan hükümeti arasında yapılan dev anlaşma kapsamında, bu ülkeye Akıncı tedarik edilmesi karşılığında 3 milyar dolar civarında bir ihracat geliri elde edilecek. Tüm bu gelişmelerin, ülkemiz için hayırlı olmasını umuyoruz.

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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Bayraktar Akıncı TİHA gelecekte hangi başarılara imza atacak? Sizce ülkemizin savunma sanayii nasıl projeler üretmeli? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.