Bayraktar, Şanlıurfa'da TEKNOFEST'in öz güven devrimi olduğunu söyledi

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST Güneydoğu Açılış Programı'nda yaptığı konuşmada, TEKNOFEST'in bir öz güven devrimi olduğunu söyledi.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST Güneydoğu Açılış Programı'nda konuştu. Bayraktar, TEKNOFEST'in bir özgüven devrimi olduğunu belirterek, "Gençler bu meydandan haykırıyor biz yaptık, biz yapıyoruz, en iyisini de biz yapacağız" dedi.

Selçuk Bayraktar konuşmasının başında, "Hz. İbrahim'in bereketiyle yoğrulmuş peygamberler şehri Şanlıurfa. Milli Mücadele'de gösterdiği destansı kahramanlıkla İstiklal Madalyası'nı göğsüne takan Şanlıurfa. Sana ve güzel insanlarına yürekten sevgilerimi iletiyorum. İsotunun lezzetine, çiğ köftenin emeğine, sıra gecelerindeki dostluğa en kalbi muhabbetlerimi sunuyorum. Köklerin göklere uzandığı bu meydanda, sizlerle kucaklaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şanlıurfa'mıza, TEKNOFEST Güneydoğu'ya hoş geldiniz. Ne güzel bir heyecanınız var. Ne güzel bir coşkunuz var Urfa. Baş tacısın Şanlıurfa. Dünyamız 4 milyar yıllık bir geçmişe sahip. İnsanlığın da 200 bin yıllık bir tarihi var. Burası tarihin sıfır noktası. İnsanlığın yerleşik hayata geçtiği, Tarımın geliştiği, inancın şekillendiği, medeniyetin filizlendiği topraklar. Göbeklitepe burada. Karahantepe, Çakmaktepe burada. Harran burada. İlim, hikmet ve medeniyet burada. ve bugün geleceğin teknolojisi de burada. Binlerce yıl önce burada yeni bir dünya kuruldu. Bugün de burada yeni bir gelecek kuruluyor. Daha bir ay önce Kocaeli Gölcük'te Donanmamızda, TEKNOFEST Mavi Vatan'daydık. Denizlerimizdeki bağımsızlık irademizi hep birlikte ortaya koyduk. Şimdi Güneydoğu'nun kalbinde, Şanlıurfa'dayız. Tarihle geleceği burada buluşturuyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu yıl TEKNOFEST'in 15'inci festivalinde olduklarını belirten Bayraktar, "2018'de diktiğimiz fidan, bugün büyük bir teknoloji hareketine dönüştü. 81 ilimizden ve 97 farklı ülkeden gençlerimiz burada. 62 farklı alandaki teknoloji yarışmalarımıza 730 binin üzerinde takım, 1 milyon 600 binin üzerinde genç başvurdu. Bunlar sadece rakam değil. Bunlar Türkiye'nin değişen hikayesi. TEKNOFEST de burada sadece yarışmalardan ibaret değil. Göbeklitepe Deneyim Alanı'nda geçmişten geleceğe uzanan bir yolculuğa çıkıyoruz. ALAN-26'da Şanlıurfa'nın neolitik hafızasından yapay zekaya uzanan insanlığın üretim hikayesini birlikte keşfediyoruz. Gökyüzünde de AKINCI'dan AKSUNGUR'a, SOLOTÜRK'ten BAYRAKTAR TB3'e uzanan nefes kesen gösteriler bizleri bekliyor. ve bu hikayenin en güzel tarafı, bu toprakların çocuklarının bu hikayenin tam merkezinde olması. Deneyap Teknoloji Atölyelerimizde Urfalı evlatlarımız yapay zekayı, robotiği öğreniyor, geleceğin teknolojilerine hazırlanıyor. Şanlıurfa'dan yüzlerce öğrencimiz, onlarca takımımız, bu meydanda TEKNOFEST yarışmalarında mücadele ediyor, ter döküyor. Bu gençler sizin çocuklarınız, bu gençler bizim çocuklarımız. Şanlıurfa'nın, Diyarbakır'ın, Mardin'in, Gaziantep'in, Adıyaman'ın, Kilis'in, Batman'ın, Siirt'in, Şırnak'ın pırıl pırıl, zeki, çalışkan, üretken çocukları. Bu gençler Türkiye'nin geleceği. Bize hep soruyorlar. Bu gençlerin enerjisini, roketlerin itki gücünü nereden buluyorsunuz? Ankara'da, İstanbul'da cevap veriyorduk. Yüksek tork diyorduk. İleri mühendislik diyorduk. Ama Urfa'ya gelince işin aslını anladık. Meğer formülde biraz da Urfa isotu varmış. Bir de Urfa sıcağı var. Urfa'ya gelince bir şeyi daha anladık. Bir sistem Urfa sıcağında öğle vakti tıkır tıkır çalışırsa, dünyada da, uzayda da her yerde çalışır" şeklinde konuştu.

"TEKNOFEST bir öz güven devrimidir"

Selçuk Bayraktar TEKNOFEST'in bir öz güven devrimi olduğunu ifade ederek, "'Biz yapamayız' diyen anlayışa başkaldırıdır. Taklitçiliğe, öğrenilmiş çaresizliğe itirazdır. İşte TEKNOFEST gençliği o zihniyete bu meydandan haykırıyor. Biz yaptık, biz yapıyoruz, en iyisini de biz yapacağız. Öz güven üretimi besler. Üretim teknolojiyi büyütür. Teknoloji de bağımsızlığın zeminini güçlendirir. İşte Milli Teknoloji Hamlesi bunun için var. Milli Teknoloji Hamlesi yalnızca gökyüzünde değildir. Tarladadır, fabrikadadır, laboratuvardadır, hastanededir, atölyededir, üniversitededir, üretim ve ekonominin tam kalbindedir. Teknoloji üretim gücüdür, istihdamdır, ihracattır. Teknoloji toplumların refahı için en güçlü araçtır" dedi.

"Bizim hedefimiz de bu. Yüksek teknoloji. Yerli üretim. Katma değerli ihracat"

Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugün bir TEKNOFEST projesi doğuyor. Yarın bir girişim oluyor. Sonra bir şirkete dönüşüyor. Yeni bir üretim alanı açıyor. Yeni mühendisler, teknisyenler istihdam ediyor. Yeni ürünler geliştiriyor. ve o ürünler dünyanın farklı ülkelerine ihraç ediliyor. Bir fikir, ekonomik değere, Bir hayal, üretime, Bir proje, istihdama, Bir teknoloji, Türkiye'nin refahına dönüşüyor. Biz bu teknolojik dönüşümü yalnızca ülkemizin refahı için değil, dost ve gönül coğrafyamızın ortak geleceği için de bir imkan olarak görüyoruz. Bölgesinden dünyaya uzanan, birlikte üreten ve birlikte güçlenen bir teknoloji ekosistemi kurmak istiyoruz. İşte bizim görmek istediğimiz dönüşüm bu. Daha verimli üretmek istiyoruz. Dünyaya çok daha fazla yüksek teknoloji ihraç etmek istiyoruz. Daha fazla küresel marka çıkarmak istiyoruz. Her alanda kendi teknolojimizi geliştirmek istiyoruz. Geleceğin güçlü ekonomileri, bilgiyi ürüne, teknolojiyi değere dönüştüren ve küresel markalarını üreten ekonomiler olacak. Bir ülkenin gerçek zenginliği, yalnızca ne kadar ürettiğiyle değil, ne kadar değer ürettiğiyle ölçülür. Bizim hedefimiz de bu. Yüksek teknoloji. Yerli üretim. Katma değerli ihracat. TEKNOFEST kuşağının öncülüğünde, ülkemizin tam bağımsızlığına güç katacak bir girişimcilik ekosistemi."

"TEKNOFEST gençliği, geliştirdiği tarım çözümlerini bu bereketli topraklarla buluşturdukça, geleceğimiz daha güçlü ve müreffeh olacak"

TEKNOFEST kuşağının tarımda da yeni bir sayfa açtığını aktaran Bayraktar, "TÜME Vakfı. Tarım Teknolojileri Kümelenmesi. Gıda her zaman stratejik bir meseleydi. Bugün çok daha stratejik. Artık tarıma sadece geleneksel bir sektör olarak bakamayız. Tarım, geleceğin yüksek teknolojili alanlarından biri olmak zorunda. Yeni nesil milli tarım teknolojileri. Yapay zeka destekli çözümler, genetik bilim, verimlilik, sürdürülebilir üretim. TEKNOFEST gençliği, geliştirdiği tarım çözümlerini bu bereketli topraklarla buluşturdukça, geleceğimiz daha güçlü ve müreffeh olacak" diye konuştu.

"Yapay zekayı aklınızın yerini alan bir rehber değil, potansiyelinizi büyüten bir kaldıraç olarak görün"

İnsanlığın şimdi başka büyük bir dönüşüm yaşadığını ifade eden Bayraktar, "Yapay zeka devri. Bu devrin daha başındayız. Yapay zeka insanın yapabileceği işlerin sınırlarını genişletiyor. Öğrenmeyi kolaylaştırıyor, araştırmayı hızlandırıyor ve bilgiye rahat erişim sağlıyor. Ancak yapay zekayı aklınızın yerini alan bir rehber değil, potansiyelinizi büyüten bir kaldıraç olarak görün. Entelektüel derinliğinizi, melekelerinizi ve muhakeme yeteneğinizi geliştirin. Teknoloji bir araçtır. Yönünü belirleyen, nihai kararı vermesi gereken insandır. Ahlakı ve vicdanı taşıyan da insandır. Mesele yapay zekanın ne kadar güçlendiği değil, bu güce hangi ahlakın, hangi vicdanın yön vereceğidir" dedi.

"Bizler teknolojiyi insanlığın faydasına kullanmak istiyoruz"

"Gayemiz teknolojiyi geliştirmekten de öte, ona nasıl bir ruh ve nasıl bir istikamet vereceğimizdir" diyen Bayraktar, konuşmasına şöyle devam etti: "Dünya bugün canavarlığın hakim olmaya çalıştığı karanlık bir dönemden geçiyor. Teknolojinin gücü karanlık amaçlar için kullanılıyor. Bizler teknolojiyi insanlığın faydasına kullanmak istiyoruz. Bilimle vicdanı, zekayla ahlakı, gücü adaletle buluşturmak istiyoruz. Tam bağımsız Türkiye iradesiyle yolumuzu aydınlatan Cumhurbaşkanımıza hassaten şükranlarımı sunuyorum. TEKNOFEST Güneydoğu'nun gerçekleşmesinde emeği geçen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. T3 Vakfımızda emek veren, gayret gösteren tüm yol arkadaşlarıma, Bizlere kucak açan Valiliğimize, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyemize, tüm paydaşlarımıza ve yürütücülerimize gece gündüz sahadan ayrılmayan fedakar gönüllülerimize yürekten teşekkür ediyorum. ve bizleri hep destekleyen, dualarıyla yalnız bırakmayan aziz milletimize de şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.