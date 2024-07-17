Bilim insanları, insan kalbinin iç yapısını ayrıntılı olarak gösteren, Google Earth'e benzer yeni bir teknoloji geliştirdi - Son Dakika
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Teknoloji

Bilim insanları, insan kalbinin iç yapısını ayrıntılı olarak gösteren, Google Earth'e benzer yeni bir teknoloji geliştirdi

Bilim insanları, insan kalbinin iç yapısını ayrıntılı olarak gösteren, Google Earth\'e benzer yeni bir teknoloji geliştirdi

Bilim insanları, kalbin iç yapısını detaylı gösteren Google Earth benzeri bir teknoloji geliştirdi. Hiyerarşik Faz-Kontrast Tomografisi (HiP-CT) adlı bu X-ışını yöntemi, kalbi insan saçının yarısı inceliğinde gösterebiliyor. Teknoloji, kalbi kesmeden tüm yapısını inceleme imkanı sunarak, doktorların kalp hastalıklarını daha iyi anlamalarını ve yeni tedaviler geliştirmelerini sağlıyor.

17.07.2024 14:05
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Bilim insanları, insan kalbinin iç yapısını ayrıntılı olarak gösteren yeni bir teknoloji geliştirdi. Bu teknoloji, Google Earth'e benzer şekilde, kalbin tamamını gösterirken aynı zamanda çok küçük detaylara kadar yakınlaşma imkanı sunuyor.

University College London'dan araştırmacılar, bu yeni yöntemle bir sağlıklı ve bir hasta kalbi incelediler. Kullandıkları teknik, Hiyerarşik Faz-Kontrast Tomografisi (HiP-CT) adı verilen özel bir X-ışını yöntemi. Bu yöntem, kalbin yapısını insan saçının genişliğinin yarısı kadar küçük ölçekte (20 mikrometre) gösterebiliyor.

Bu teknolojinin en önemli özelliği, kalbi kesmeden tüm yapısını görebilmesi. Böylece doktorlar, kalp ritim bozuklukları gibi hastalıkların altında yatan nedenleri daha iyi anlayabilecek ve yeni tedavi yöntemleri geliştirebilecekler.

Çalışma, dünyanın en güçlü X-ışını kaynağına sahip Avrupa Sinkrotron Radyasyon Tesisi'nde (ESRF) gerçekleştirildi. Ancak yüksek radyasyon dozu nedeniyle bu yöntem şu an için sadece bağışlanmış kalplerda kullanılabiliyor.

Her kalbin görüntülenmesi, normal bir BT taramasından bir milyon kat daha fazla veri üretti. Bu büyük veri miktarının işlenmesi, teknolojinin karşılaştığı en büyük zorluklardan biri.

Araştırmacılar, bu yeni görüntüleme tekniğinin kalp hastalıklarını anlama ve tedavi etmede çığır açacağına inanıyorlar. Gelecekte daha fazla kalbi inceleyerek, yaş, cinsiyet ve hastalık türlerine göre farklılıkları anlamayı hedefliyorlar.

Bu çalışma, dünya çapında en büyük ölüm nedeni olan kardiyovasküler hastalıklarla mücadelede önemli bir adım olarak görülüyor. Tıp dünyası, bu yeni teknolojinin getireceği imkanları heyecanla bekliyor.

Bilim insanları, insan kalbinin iç yapısını ayrıntılı olarak gösteren, Google Earth'e benzer yeni bir teknoloji geliştirdi
Bilim insanları, insan kalbinin iç yapısını ayrıntılı olarak gösteren, Google Earth'e benzer yeni bir teknoloji geliştirdi
Bilim insanları, insan kalbinin iç yapısını ayrıntılı olarak gösteren, Google Earth'e benzer yeni bir teknoloji geliştirdi
Bilim insanları, insan kalbinin iç yapısını ayrıntılı olarak gösteren, Google Earth'e benzer yeni bir teknoloji geliştirdi

İnceleme, Teknoloji, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Bilim insanları, insan kalbinin iç yapısını ayrıntılı olarak gösteren, Google Earth'e benzer yeni bir teknoloji geliştirdi - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • ferhat eser: Tanrının bildiğini kimse bilemez geçeceksiniz onları 2 6 Yanıtla
    Davut Kochan: Allah diyeydin iyiydi tanrı varsa tanrıça da vardır 0 0

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