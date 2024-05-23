Bilim İnsanları Yıkılan Binalardan Elde Edilen Çimentoyu Geri Dönüştürebilecek Bir Yöntem Buldu - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji
BBC

Bilim İnsanları Yıkılan Binalardan Elde Edilen Çimentoyu Geri Dönüştürebilecek Bir Yöntem Buldu

Bilim İnsanları Yıkılan Binalardan Elde Edilen Çimentoyu Geri Dönüştürebilecek Bir Yöntem Buldu

Bilim insanları, çimento üretiminde sera gazlarının açığa çıkmamasını sağlayacak bir yöntem keşfetti. Yapılan araştırmaya göre, yüksek ısıda elde edilen çimento, tekrar yüksek ısıya maruz bırakılarak yeniden kullanılabilecek hale getirilebiliyor. Bu süreçte çelik geri dönüşümünden yararlanılarak çimento üretimi yapılabilir. Elektrikli çimento üretimi, sıfır karbon çimento üretiminin mümkün olduğunu gösteriyor.

23.05.2024 18:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilim insanları yıkılan binalardan elde edilecek çimentoyu geri dönüştürebilecek bir yöntem bulduklarını söylüyor. Sudan sonra dünyada en fazla kullanılan malzeme olan çimentonun iklim değişikliğine büyük etkisi var.

Çimento dünyada en fazla kullanılan inşaat malzemesi ve üretim süreci nedeniyle de gezegeni ısıtan gazları açığa çıkaran en büyük kaynaklardan biri.

Eğer çimento bir ülke olsaydı, karbon salımında Çin ve ABD’nin ardından geliyor olurdu.

İnsan kaynaklı karbondioksit açığa çıkmasının yüzde 7.5’luk bir bölümünde çimento üretimi etkili oluyor.

Çimento, kireçtaşının fosil yakıtlarla 1600 derecede ısıtılarak kimyasal dönüşüm geçirmesiyle elde ediliyor. Ve bu sırada açığa çıkan karbon salımı sadece başlangıç.

Araştırmacılar elektrikli fırınların kullanılması durumunda, çimento üretiminde sera gazlarının hiç açığa çıkmamasının sağlanabileceğini belirtiyor.

Yapılan hesaplara göre bir ton çimentonun üretiminde yaklaşık bir ton karbondioksit açığa çıkıyor.

Cambridge Üniversitesi’nden bilim insanlarının yaptığı araştırma bu ciddi zararı önleyecek yöntemi bulmuş olabilir.

Yapılan araştırma, yüksek ısıda elde edilen çimentonun yeniden yüksek ısıya maruz bırakılarak yeniden kullanılabilecek şekilde etkin hale getirilebileceği fikrine dayanıyor.

Araştırmacıların üzerinde çalıştığı keşif ise, bu süreçte çelik geri dönüşümünden yararlanılabileceği buluşuna dayanıyor.

Çelik geri dönüştürülürken, havayla teması engellemek ve saflığı etkileyebilecek etkilerden malzemeyi korumak için yüzeyde tutunan kimyasallar kullanılıyor. Burada biriken yan ürüne cüruf deniyor.

Camridge Üniversitesi’nden araştırmacılar kullanılmış çimento ile elektrikli ark ocaklarında kullanılan cürufun neredeyse aynı olduğunu tespit etti.

Elektrikli çimentolu bir gelecek mümkün mü?

Ekip, küçük ölçekli bir elektrikli ark ocağında da deneylere başladı. Yüksek kalite çimento üretmeyi başardıklarında BBC ekibi yanlarındaydı.

Araştırmacılar buna “elektrikli çimento” diyor ve bunun dünyada ilk olduğunu söylüyor.

BBC’ye konuşan araştırma direktörü Cyrille Dunant bu süreç sayesinde sıfır karbon çimento üretiminin mümkün olduğunu savunuyor.

Londra Üniversitesi’nden (UCL) Profesör Mark Miodownik, çelik ve çimento geri dönüşüm süreçlerinin birleştirilmesinin ‘dahice’ olduğunu söylüyor.

Ancak Miodownik, mevcut dev fabrikalarla çimento üretimi anlamında yarışıp yarışılamayacağı sorusuna da şu cevabı veriyor: “Çimento üretimi milyar dolarlık bir endüstri. Burada deve ile cüceyi karşılaştırıyoruz.”

Burada umut kaynağıysa elektrikli çimento üretiminin çok daha ucuza yapılabilecek olması.

İspanyol şirket Celsa, Galler’deki fabrikasında elektrikli çimento üretimini uygulamaya çalışacak.

Kaynak: BBC

Çevre, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Bilim İnsanları Yıkılan Binalardan Elde Edilen Çimentoyu Geri Dönüştürebilecek Bir Yöntem Buldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

BBC

18:32 BM Genel Kurulu, 11 Temmuz’u Srebrenitsa Soykırımı’nı anma günü ilan etti. BM Genel Kurulu, 11 Temmuz'u Srebrenitsa Soykırımı'nı anma günü ilan etti.
18:05 Çorum’da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi Çorum'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
17:44 İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin defnedileceği türbede izdiham yaşanıyor İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin defnedileceği türbede izdiham yaşanıyor
17:00 Hazine Bakanı Şimşek: Biz asla sıcak paraya güvenmeyiz Hazine Bakanı Şimşek: Biz asla sıcak paraya güvenmeyiz
16:22 Çok sayıda kentte dolu yağışı etkili oldu Vatandaşlar zor anlar yaşadı Çok sayıda kentte dolu yağışı etkili oldu! Vatandaşlar zor anlar yaşadı
18:29 Sürpriz isimler var İşte Aziz Yıldırım’ın yönetim kurulu listesi Sürpriz isimler var! İşte Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesi
18:06 Ali Koç’tan Aziz Yıldırım’a sert yanıt: Fenerbahçe’yi şampiyon yapmayacak güçleri merak ediyorsa aynaya baksın Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a sert yanıt: Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacak güçleri merak ediyorsa aynaya baksın
17:48 Ali Koç’tan çok iddialı şampiyonluk sözleri: Öyle bir takım kuracağız ki söz vermeme gerek kalmayacak Ali Koç'tan çok iddialı şampiyonluk sözleri: Öyle bir takım kuracağız ki söz vermeme gerek kalmayacak
17:31 Mecidiyeköy metro istasyonunda intihar girişimi Mecidiyeköy metro istasyonunda intihar girişimi
17:25 Ali Koç, “Ben varken Fenerbahçe’yi şampiyon yapmazlar“ sözlerine rağmen neden aday olduğu açıkladı Ali Koç, "Ben varken Fenerbahçe'yi şampiyon yapmazlar" sözlerine rağmen neden aday olduğu açıkladı
16:51 Ali Koç’tan yıllar sonra gelen itiraf: Avrupa’da batmaya en yakın kulüp Fenerbahçe’ydi Ali Koç'tan yıllar sonra gelen itiraf: Avrupa'da batmaya en yakın kulüp Fenerbahçe'ydi
16:44 Selahattin Baki yok, Acun Ilıcalı var İşte Ali Koç’un yeni yönetim kurulu listesi Selahattin Baki yok, Acun Ilıcalı var! İşte Ali Koç'un yeni yönetim kurulu listesi
16:35 Kuzenini öldüren sanık kendini böyle savundu: Takdiri ilahi Kuzenini öldüren sanık kendini böyle savundu: Takdiri ilahi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2024 18:43:53. #1.12#
SON DAKİKA: Bilim İnsanları Yıkılan Binalardan Elde Edilen Çimentoyu Geri Dönüştürebilecek Bir Yöntem Buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement