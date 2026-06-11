Bolu\'da 3. Teknoloji Festivali Coşkusu

BOLU'da, 3'üncüsü düzenlenen Teknoloji Festivali'ne katılan öğrenciler, kendi yaptıkları mini robotlarla 'Çizgi İzleyen Robot', 'Mini Sumo Robot' ve 'Robo Hokey' kategorilerinde yarıştı.

Bolu'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün koordinasyonunda, İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin ev sahipliğinde Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Spor Salonu'nda Teknoloji Festivali düzenlendi. Bu yıl 3'üncüsü düzenlenen festivalde, 'Çizgi İzleyen Robot' yarışmasında ilkokullardan 15 takım, ortaokul ve liselerden 53 takım, 'Mini Sumo Robot' yarışmasında ilkokullardan 2 takım, ortaokul ve liselerden 44 takım, 'Robo Hokey' yarışmasına ise ilkokullardan 8 takım ile ortaokul ve liselerden 32 takım katıldı. Öğrenciler, kendi yaptıkları mini robotlarla üç kategoride yarıştı. Festivalin sonunda dereceye giren öğrencilere ödüller verilecek.

İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Emine Karaoğlan, öğrencilerin okuldan kalan zamanlarında tasarımlarını, üretimlerini ve robotlarını kendilerinin yaptığını belirterek, "Sadece bizim ilimizden değil, farklı illerden de başvuru var. Onları da ağırlıyoruz burada. Ulusal düzeyde gerçekleşiyor yarışlarımız. Şimdi teknoloji hayatımızın tam ortasında. Biz çocuklarımızın zararlı yani bağımlılık tarafından uzak tutmak için dersten ve diğer zamanlarından ayırdıkları zamanlarda bu işlerle uğraşmalarını istiyoruz. Çünkü bu onlar için çok önemli. Çok da meraklılar, çok ilgililer. Bütün bağımlılıklardan da bence bu sayede uzak duracaklardır" dedi.