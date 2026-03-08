Bu kuş ABD'nin uykularını kaçıracak! Hepsiyle savaş zorunda kalabilirler - Son Dakika
Bu kuş ABD'nin uykularını kaçıracak! Hepsiyle savaş zorunda kalabilirler

08.03.2026 07:40
Çin ordusunun geliştirdiği kuş görünümlü "Little Falcon" adlı biyomimetik dron, doğal bir kuş gibi uçabilme özelliğiyle dikkat çekerken askeri keşif, gözetleme ve istihbarat toplama gibi görevlerde kullanılabilecek; uzmanlar sistemin ABD ile Çin arasındaki teknolojik ve askeri rekabette yeni bir boyut oluşturabileceğini değerlendiriyor.

ABD ile Çin arasındaki askeri rekabet giderek yeni teknolojiler üzerinden şekillenmeye devam ediyor. Çin ordusunun geliştirdiği kuş görünümlü yeni nesil dron sistemi, hem askeri hem de istihbarat amaçlı kullanım potansiyeli nedeniyle dikkat çekti.

KUŞ FORMUNDA TASARLANDI

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Deniz Piyadeleri tarafından kullanılan ve "Little Falcon" (Küçük Şahin) adı verilen biyomimetik dronun kuş formunda tasarlandığı belirtildi. Kuş şeklindeki yapısı sayesinde doğal bir kuş gibi uçabilen dronun özellikle keşif ve gözetleme faaliyetlerinde kullanılabileceği ifade ediliyor.

GÖZETLEME YAPIP İSTİHBARAT TOPLUYOR

Geliştirilen sistemin en dikkat çekici yönlerinden biri ise yalnızca uçuş mekanikleri değil, aynı zamanda çok yönlü kullanım kapasitesi. Uzmanlara göre "Little Falcon" adlı dron askeri keşif görevlerinin yanı sıra çevresel gözlem, istihbarat toplama ve farklı gözetleme operasyonlarında da kullanılabilecek.

Kuş görünümüne sahip olması nedeniyle radar ve görsel tespit sistemlerinden daha kolay gizlenebileceği değerlendirilen dronun, modern savaş teknolojilerinde yeni bir aşamayı temsil edebileceği yorumları yapılıyor. ABD ile Çin arasında teknoloji ve savunma alanındaki rekabet sürerken, biyomimetik dron sistemlerinin gelecekte savaş alanında önemli bir rol oynayabileceği belirtiliyor.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
