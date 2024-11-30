Bursa\'da Yeşil Fikirler Sergisi Açıldı

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Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği ve Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu tarafından ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen "Yeşil Fikirler Yarışması"nın finalistlerinin projelerinden oluşan sergi, Bursa'da açıldı.

İleri dönüşüm, sürdürülebilir okul kavramı ve iklim kampanyası gibi temalarla düzenlenen yarışmada, ortaokul öğrencileri tarafından hazırlanan 190 proje yer aldı.

Birbirinden ilginç fikirler arasından finalist olmaya hak kazanan 20'sinin posterlerinden oluşan serginin açılışı, Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'nde (GUHEM) gerçekleştirildi.

Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği Basın Müsteşarı Björn Meusel, serginin açılışında, dünyanın nasıl daha sürdürülebilir hale getirileceğini düşünen öğrencilerin arasında olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Öğrencilere ve "İklim İçin Bilim Okulda Projesi" ekibine teşekkür eden Meusel, "Bir hafta önce Bakü'de İklim Konferansı sona erdi. Bu konferans bize bir kez daha gösterdi ki iklimi korumak ve daha fazla sürdürülebilirlik için herkes destek olmalı." dedi.

Proje Koordinatörü Onur Berk Arslanoğlu da "Yeşil Fikirler Yarışması"nın, "İklim İçin Bilim Okulları" ile Alman Büyükelçiliğinin "Sürdürülebilir Gelecek Platformu"nun parça projeleri olduğunu bildirdi.

Bu yıl projenin ve yarışmanın 3'üncüsünü düzenlediklerini aktaran Arslanoğlu, projeyle Türkiye'de yaklaşık 30 şehri dolaştıklarını, 10 binin üzerinde öğrenciyle buluştuklarını ve onlara iklim, çevre ve temiz enerjiyle ilgili bilim gösterileri sunduklarını anlattı.

GUHEM Genel Müdürü Halit Mirahmetoğlu ise öğrencilere hitaben şu ifadeleri kullandı:

"Dünya için bir şeyler yapmak, bir şeyleri değiştirmek istiyorsunuz. Hepimizin malumu olan bir iklim değişikliği konusu var. Bu programda da bunun üzerinde durduk. 'Özverili düşünen insanlar dünyayı değiştirebilir' diye çok güzel bir söz var. Zaten şimdiye kadar da hep böyle olmuştur. Sizler de özverili düşünen, güzel insanlarsınız."

Konuşmaların ardından öğrencilere plaketleri verildi ve bilimsel bir gösteri sunuldu.

Daha sonra yarışmanın 20 finalistine ait projelerin poster sunumlarından oluşan sergi gezildi.

GUHEM'in ev sahipliğindeki sergi, 2 hafta boyunca açık kalacak.