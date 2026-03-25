Bursa'lı Lise Öğrencileri Uzay Projesinde Birinci Oldu

25.03.2026 11:58
Öğrencilerin geliştirdiği yapay zeka yazılımı, uzayda yapılacak biyoloji deneylerini simüle ediyor.

Bursa'da lise öğrencilerinin geliştirdiği yapay zeka destekli yazılımla uzayda yapılacak deneyler sanal ortamda simüle edilebiliyor.

Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi idarecileri, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında öğrencileri bilimsel çalışmalara yönlendirdi.

Robotik çalışmaların yanı sıra yazılım, kodlama, yapay zeka destekli yazılımlar geliştiren öğrenciler, geçen yıl çevrim içi düzenlenen NASA Space Apps Challenge yarışmasına katılmaya karar verdi.

Yarışmada 6 kişilik ekip, 48 saatlik kısıtlı süre içinde biyoloji alanı için proje üretti. Biyoloji alanındaki bilim insanlarının araştırmalarını kolaylaştırmak için yapay zeka destekli yazılım geliştirerek 1033 ekip arasından birinci olmayı başaran öğrencilerin sistem üzerindeki çalışmaları sürüyor.

Liselilerin geliştirdiği yazılım, uzayda yapılacak biyoloji deneylerinin olası sonuçlarını kısa süre içinde hesaplayarak sanal ortamda simüle edebiliyor. Ayrıca, proje kapsamında öğrenciler tarafından geliştirilen "arama motoru" ile biyoloji alanında istenilen konu, bilgi veya başlığa kısa süre içerisinde ulaşılabiliyor.

Okul Müdürü Yeşim Ömeroğlu Ünlü, AA muhabirine, sürekli gelişen, yenilikçi ve öncü vizyonuyla her alanda donanımlı bireyler yetiştirebilmek için okulda çeşitli çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Öğrencileri sadece akademik anlamda değil, 21. yüzyıl yetkinlikleriyle donatarak mezun etmeyi hedeflediklerini vurgulayan Ünlü, sanatsal, sportif, kültürel, toplumsal ve bilimsel çalışmalara ağırlık verdiklerini aktardı.

Ünlü, öğrencilerin katıldıkları yarışmada elde ettikleri birincilikten dolayı gururlu ve mutlu olduklarını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sunduğumuz tüm fırsatlarla öğrencilerimiz üzerine değer katarak sonra ülkemize, dünyaya değer katan çocuklar olacaklar. Biz de bunu önemsiyoruz ve çok fazla çalışma yapıyoruz. Amaç sadece birincilik almak değil, süreçte kazandıkları yetkinlikler... Elbette birincilik ve ödül çok kıymetli fakat çocuklara kattığı değere odaklanmak istiyoruz. Onların geliştirdiği yetkinliklere odaklanmak istiyoruz. Elbette ödül geldiğinde motivasyon oluyor."

"Yüzde 100 NASA'nın kaynaklarını kullanıyor ve güvenilir"

Ekipte yer alan öğrencilerden Yiğitalp Göktaş da geliştirilen yazılım hakkında teknik detaylar verdi.

Yarışmada birinci olduktan sonra sistem üzerindeki geliştirmelerin devam ettiğini belirten Göktaş, şunları kaydetti:

"Biyoloji anlamında NASA'nın kaynaklarından yararlanan yapay zeka geliştirdik. Piyasadaki yapay zeka modellerine benziyor. Bize video, görsel oluşturabiliyor. Araştırma yapanlar için makaleler üzerine araştırma yapabiliyor. Yüzde 100 NASA'nın kaynaklarını kullanıyor ve güvenilir. Biyolojiyle ilgili olduğu için uzayda yapılacak biyoloji deneylerini simüle edebiliyor. Uzaya gidilmesine gerek kalmadan bu deneyleri yapay zeka kısa süre içerisinde hesaplayarak verebiliyor."

Öğrencilerden Yusuf Kaan Mutlu da geliştirilen yazılımın özellikle biyolojiyle ilgilenen bilim insanlarının hayatını kolaylaştırabileceğini anlatarak, "Modelimiz daha çok biyolojiyle ilgili olduğu için biyologların veya biyoloji alanında çalışma yapan herhangi birinin deneyi gerçekten yapmasına gerek kalmadan simüle etmesine veya biyolojiyle ilgili makaleleri hızlıca tarayıp istediği bilgiye kısa süre içerisinde ulaşmak isteyen kişilerin işine yarıyor." dedi.

Geliştirilen modelin internete ihtiyaç duymadan çalıştığını belirten Mutlu, boyutunun da düşük olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

