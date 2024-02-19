Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, çalışanları daha fazla koruyacak yeni bir kanun hazırlamaya başladı. Milyonlarca kişiyi etkileyecek kanunla birlikte haftalık çalışma saatinin düşürülmesi bekleniyor. Şu anda ortalama 45 saat olan çalışma süresi, yeni kanunla 35-40 saate düşürülecek.
Haftalık çalışma saati 40 saat olarak güncellenecek
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan; çalışma saatleri, ücretler, izin hakları başta olmak üzere pek çok konuda yeni düzenlemeye ihtiyaç olduğunu belirtmişti. Bu kapsamda TBMM'de harekete geçildi. Sabah'ın haberine göre haftalık çalışma saatlerinde düşüş yaşanacak.
Hazırlanan kanun taslağında, tüm sektörlerde haftalık çalışma saatlerinin 35-40 saate azaltılması öngörülüyor. Şu an sanayi sektöründe 45, basın ve denizcilikte 48 olan sınırlar, kanunla birlikte kademeli olarak azaltılacak. Ayrıca yıllık izin süresi de güncellenmiş olacak.
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Kanun taslağına göre, fazla mesai ücretleri ve tatil izin ücretlerinde de düzenleme yapılması öngörülüyor. Fazla mesai ücretlerinin artırılmasıyla çalışanların alım gücünün yükseltilmesi planlanıyor. Ayrıca kayıt dışı istihdamı önlemek için denetimler sıklaştırılacak.
Yeni kanunda çalışanların vasıf gelişimleri de desteklenecek. İşverenlere eğitim kursları düzenleme yükümlülüğü getirilecek. Böylece çalışanlar yeni iş imkanları yakalayabilecek.
Günümüzde kullanılan kurallar, 1936 yılında kabul edilen ve 2003'te güncellenen İş Yasası'na dayanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise bu konuda kapsamlı bir değişiklik yapmak istediklerini ifade etti.
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Son Dakika › Teknoloji › Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Haftalık Çalışma Saatini Düşürecek Yeni Kanun Hazırlıyor - Son Dakika
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