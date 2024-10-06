Çevre Dostu Ambalaj Projesi Ödül Aldı - Son Dakika
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Teknoloji

Çevre Dostu Ambalaj Projesi Ödül Aldı

Çevre Dostu Ambalaj Projesi Ödül Aldı

Elif Berra Demir, fındık zurufu ve deniz yosunuyla çevre dostu ambalaj üreterek TEKNOFEST'te birinci oldu.

06.10.2024 16:17
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Kocaeli TÜBİTAK Fen Lisesi öğrenci Elif Berra Demir, fındık zurufunu (yeşil kabuğu) ve deniz yosununu kullanarak çevre dostu ambalaj üretti.

Demir'in, kimya öğretmeni Selin Sağdıç'ın danışmanlığında tarımsal atık ve deniz yosunu kullanarak ürettiği ambalaj, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışması'nın çevre kategorisinde birinci seçildi.

Kimya öğretmeni Selin Sağdıç, AA muhabirine, fındık zurufunu değerlendirdikleri bir proje hazırladıklarını söyledi.

Hazırladıkları ambalajın kimyasal ambalajlardan daha sağlam ve çevre dostu olduğunu anlatan Sağdıç, "Projenin çıkış amacı, yerli ham madde kaynağımızı kullanarak, nasıl bunu ürüne dönüştürürüz şeklindeydi." dedi.

Sağdıç, proje kapsamında fındıklarda tarım atığı olan zurufu kullanarak ham madde ürettiklerini belirtti.

Çalışmalarında zurufun yanı sıra deniz yosunlarından da faydalandıklarını ifade eden Sağdıç, şöyle konuştu:

"Bunları bir araya getirerek, bir baz oluşturduk. İstenilen özelliğe göre geliştirilebilir bir ürün elde etmiş olduk. Suda ve toprakta çözünür olması bizim aslında en çarpıcı noktamız. Tamamen atık statüsünde olan materyallerden hazırlandığı için maliyeti de düşük. Sürdürülebilirliğe de katkı sağladığı için atık oluşumunu da önlüyoruz. "

"Projenin en önemli değindiği noktalardan biri, döngüsel ekonomi"

Öğrenci Elif Berra Demir de tarım atıklarını endüstriye kazandırmak için çalışma yürüttüğünü söyledi.

Tarımsal atık ve deniz yosunu kullanarak tasarladığı ambalajın çevreye zararının bulunmadığını anlatan Demir, "Aslında bu projenin en önemli değindiği noktalardan biri, döngüsel ekonomi yani bütün çıkan ürünlerin tekrardan ekonomiye kazandırılmasını hedefledim. Yakın zamanda petrol türevli kaynaklar tükenecek. Biz tarım atıklarına yönelirsek, elimizde bitmek ve tükenmek bilmeyen bir kaynak olacak." dedi.

Demir, projesinin TEKNOFEST'te birincilik ödülü almasından dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Teknoloji Çevre Dostu Ambalaj Projesi Ödül Aldı - Son Dakika

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