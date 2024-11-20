Chrome'a değer biçildi! Toplam tutar dudak uçuklatır - Son Dakika
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Teknoloji

Chrome'a değer biçildi! Toplam tutar dudak uçuklatır

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ABD Adalet Bakanlığı'nın antitröst yetkilileri, Google'ın Chrome tarayıcısını satmasını sağlamak için yargıçtan talepte bulunma kararı aldı. ABD'li yargıç Chrome için satış emri verirse 20 milyar dolara varan fiyatlara ulaşabileceği tahmin edildi.

20.11.2024 09:11
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ABD Adalet Bakanlığı yetkililerinin, Google'ın Chrome tarayıcısını satmaya zorlanması için yargıçtan talepte bulunmaya karar verdiği bildirildi.

Bakanlık, ağustos ayında Google'ın arama pazarında yasa dışı olarak tekelleştiğine hükmeden yargıçtan yapay zeka ve Android akıllı telefon işletim sistemiyle ilgili önlemler almasını isteyecek. ABD Adalet Bakanlığının antitröst yetkilileri, Google'ı Chrome tarayıcısını satmaya zorlamak için yargıçtan talepte bulunacak.

FİYATI DUDAK UÇUKLATTI

Alphabet şirketinin Chrome tarayıcısı, bir yargıcın Adalet Bakanlığı'nın şirketi satma önerisini kabul etmesi halinde, dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri üzerinde tarihi bir baskı oluşturacak şekilde 20 milyar dolara kadar alıcı bulabilir.

Planlar hakkında bilgi sahibi olan kişilere göre bakanlık, Ağustos ayında Google'ın arama pazarında yasadışı olarak tekelleştiğine hükmeden yargıçtan yapay zeka ve Android akıllı telefon işletim sistemiyle ilgili önlemler almasını isteyecek.

Adlarının gizli tutulmasını isteyen kişiler, antitröst yetkililerinin davaya katılan eyaletlerle birlikte Çarşamba günü federal yargıç Amit Mehta'ya veri lisanslama gereklilikleri getirmesini önermeyi planladıklarını söyledi.

Mehta'nın önerileri kabul etmesi halinde, bu öneriler çevrimiçi arama pazarını ve gelişmekte olan yapay zeka endüstrisini yeniden şekillendirme potansiyeline sahip.

REKLAMCILIKTA ADETA TEKEL DURUMUNDA

Dünyanın en popüler web tarayıcısına sahip olmak Google'ın reklam işi için kilit öneme sahip. Şirket, oturum açan kullanıcıların etkinliklerini görebiliyor ve bu verileri, gelirinin büyük bir kısmını oluşturan promosyonları daha etkili bir şekilde hedeflemek için kullanabiliyor. Google ayrıca Chrome'u, kullanıcıları bir cevap botundan kullanımı takip eden bir asistana dönüşme potansiyeline sahip olan amiral gemisi yapay zeka ürünü Gemini'ye yönlendirmek için kullanıyor.

20 MİLYAR DOLARLIK DEĞER

Bloomberg Intelligence analisti Mandeep Singh, satışın gerçekleşmesi halinde Chrome'un "aylık 3 milyardan fazla aktif kullanıcısı olduğu düşünüldüğünde en az 15-20 milyar dolar değerinde olacağını" söyledi.

TECHnalysis Research'ten Bob O'Donnell, muhtemel alıcıların ödemek isteyecekleri fiyatın Chrome'u diğer hizmetlere bağlama becerilerine bağlı olabileceğini söyledi ve "Doğrudan para kazanılabilir değil. Başka şeylere açılan bir kapı görevi görüyor. Bunu saf gelir getirici bir perspektiften nasıl ölçtüğünüz açık değil." dedi.

Chrome\'a değer biçildi! Toplam tutar dudak uçuklatır

Adalet Bakanlığı, Teknoloji, Google, Chrome, Finans, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Chrome'a değer biçildi! Toplam tutar dudak uçuklatır - Son Dakika

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