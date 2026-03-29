Çin'den robot üretiminde dev adım: Yıllık kapasite 10 bine çıkarıldı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin'den robot üretiminde dev adım: Yıllık kapasite 10 bine çıkarıldı

29.03.2026 23:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'in Guangdong eyaletine bağlı Foshan kentinde faaliyete geçen tam otomatik insansı robot üretim hattı, teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırdı. Yıllık 10 bin robota kadar üretim kapasitesine sahip olan hat, yüksek teknolojiyle donatıldı ve üretim sürecini büyük ölçüde hızlandırdı. Tek bir insansı robotun üretimi yaklaşık 30 dakika gibi kısa bir sürede tamamlanıyor.

Çin'in Guangdong eyaletine bağlı Foshan kentinde faaliyete geçen tam otomatik insansı robot üretim hattı, teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırdı. Gelişme, Hollywood filmlerinin klişe repliklerinden biri olan "robotlar dünyayı ele geçirecek" söylemini akıllara getirdi.

TAM OTOMATİK ÜRETİM HATTI

Çin, yıllık 10 bin robota kadar üretim kapasitesine sahip ilk tam otomatik insansı robot üretim hattını devreye aldı. Yüksek teknolojiyle donatılan sistem, üretim sürecini büyük ölçüde hızlandırdı.

BİR ROBOT 30 DAKİKADA ÜRETİLİYOR

Yüksek hassasiyetli dijital teknolojilerin kullanıldığı üretim hattında verimliliğin yüzde 50 oranında artırıldığı belirtildi. Bu sayede tek bir insansı robotun üretimi yaklaşık 30 dakika gibi kısa bir sürede tamamlanabiliyor.

77 AŞAMALI DENETİMDEN GEÇİYOR

Üretilen robotlar, güvenlik ve kalite standartlarını sağlamak amacıyla 77 aşamalı bir denetim sürecinden geçiriliyor. Bu süreç, hem performans hem de dayanıklılık açısından üst düzey kaliteyi hedefliyor.

Söz konusu üretim hattının en dikkat çekici özelliklerinden biri de esnek yapısı oldu. Sistem, farklı ihtiyaçlara yönelik çeşitli robot modellerini aynı hat üzerinde üretebilecek şekilde tasarlandı.

Teknoloji, Bilim, Dünya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2026 00:24:19. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.